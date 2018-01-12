Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Непродолжительная январская оттепель в Алтайском крае сменится похолоданием — температура в регионе днем 12 января опустится до -13 градусов.

Напомним, накануне местами в регионе была плюсовая температура. Согласно данным краевого ЦГМС, днем в пятницу температура составит -3...-8 градусов, в северо-западных районах до -13 градусов.

Местами по краю ожидается снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.

В Барнауле в начале дня снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -6...-8 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.

Отметим также, что на первую половину дня 12 января в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение.