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Надо о жителях думать, а потом о партиях: интервью с главой Думы Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Галина Буевич рассказала, как пытается наладить конструктив в Думе и повысить узнаваемость депутатов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Конструктивно и объективно. Так Галина Буевич была намерена вести работу Барнаульской городской Думы (БГД), когда в октябре 2017 года была избрана ее председателем. Получается ли депутату от "Единой России" быть одинаково беспристрастной в общении со всеми депутатами? Что делает Дума, чтобы выйти из "информационной тени", и удается ли совмещать пост с должностью ректора Алтайского института культуры? Об этом и не только с Галиной Александровной поговорил корреспондент портала Amic.ru.

Слушаю всех депутатов

Корр.: Вы избраны в БГД по списку партии "Единая Россия". Понятно, что Вы должны придерживаться позиции фракции. Удается ли Вам, как председателю, сохранять надпартийность?

Г.Б.: Думаю, да. Всем депутатам надо сначала думать об интересах жителей, а потом уже о партийных.

Корр.: Получается одинаково ровно взаимодействовать с депутатами разных фракций? Ведь действительно в БГД сложилась такая практика, что депутаты от оппозиции никак не могли встроиться в диалог.

Г.Б.: Мы (новый, седьмой созыв БГД — прим. ред.) работаем всего три месяца, говорить о сложившейся ранее практике не могу, а вот практика сегодняшнего дня демонстрирует позицию построения диалога. Об этом я говорила изначально, и по этому поводу моя позиция ничуть не изменилась. Диалог — это единственная конструктивная форма общения в Думе.

Мы стараемся выстраивать взаимодействие между депутатами разных политических сил. Я встречаюсь с главами фракций по важным вопросам. Первая встреча была проведена во время принятия бюджета, поступили конструктивные предложения, ряд поправок от всех партий был учтен при принятии бюджета.

Вторая встреча состоялась при обсуждении новой редакции Устава и выдвижении кандидатов на должность главы города.

Среди кандидатов на этот пост выдвигались два депутата: член фракции "Единая Россия" Юрий Ряполов и член фракции ЛДПР Кристина Юстус. Я встречалась и с Юрием Семеновичем, и с Кристиной Давыдовной — действительно мы поддержали их, поскольку это была возможность донести основные идеи своих программ до жителей Барнаула, и в каждой из этих программ были рациональные предложения, заслуживающие внимания. При этом мы поддерживали и выдвижение Сергея Дугина как хозяйственника и грамотного управленца. Возвращаясь к депутатам, хочу отметить, что мы в равной степени относимся к выдвижению обоих депутатов, поскольку их цель — показать депутатское видение развития города.

Из новшеств — нами были внедрены межкомитетские заседания, которые позволяют более глубоко вникать в суть решаемых вопросов и принимать более взвешенные, выверенные решения. Второй момент — это обсуждение важных тем с привлечением профессионалов для проведения консультации. Например, мы в конце года приняли изменения в правила размещения наружной рекламы. Очень много обсуждали с представителями рекламных компаний, профильным комитетом администрации.

Корр.: Быть депутатом — это не просто быть избранным от народа. Надо уметь как минимум представлять интересы народа, уметь их отстаивать. В любом парламенте или представительном органе есть депутаты, которые просто занимают место и ничего не делают. Наверное, есть такие и в БГД. Не тянут на статус депутата и создают больше проблем. Или Вы со мной не согласны?

Г.Б.: Три месяца — не тот срок, чтобы делать однозначные выводы. Да, активность разная. Кто-то активнее работает, кто-то менее активен. Кто-то более открыт к освещению своей работы, поднятию общественной популярности, а кто-то работает с населением и не особо светится. В целом я вижу желание работать у всех депутатов.

Я и сама сегодня не особенно часто выступаю в СМИ, пока сосредоточена именно на документальной работе.

Да, безусловно, хотелось бы решить все вопросы, но не все проблемы решаются однозначно. Я бы не назвала это популизмом. Приведу пример с задолженностью бюджета по решениям судов (долг города по исполнительным листам превышает 5 млрд рублей — прим. ред.). Да, некоторые совершенно справедливо заявляют: долги надо отдавать. И я в этом согласна с депутатами, привлекающими внимание к проблеме. Но если сделать это сегодня и сразу, то надо направить 60% бюджета. Не можем мы оставить город без средств к существованию. Самое разумное в данном случае решение — ежегодно направлять на погашение пусть небольшую, но реальную сумму. Так сегодня и делаем.

Корр.: Как боретесь за повышение узнаваемости депутатов БГД и всего представительного органа в целом? Жители Барнаула очень многое читают, видят, слышат о депутатах Госдумы, депутатах Алтайского краевого Заксобрания. Про БГД знают единицы. Да, в городской Думе не принимают законы, но депутат в округе — кто может быть ближе к людям?

Г.Б.: Да, согласна. Многие барнаульцы не знают о нашей работе и не понимают, что делают депутаты местного уровня. И, конечно, мы над этим работаем. Такое мнение горожан послужило основой тому, что мы готовы рассказать о сути работы Барнаульской городской Думы, тем более что от решений, принятых муниципальным парламентом, то есть от работы депутатов, во многом зависит жизнь нашего города. Сегодня наша задача – рассказать горожанам о назначении местного парламента через работу депутатов с населением.

Также необходимо работать над информационной открытостью и узнаваемостью депутатов. Мы посчитали, что сайт гордумы недостаточно информативен, и первый шаг мы уже делаем. Скоро на сайте появится блок с мнением депутатов по актуальным вопросам в городе или стране, можно будет познакомиться с депутатами сквозь призму их профессиональных достижений или же каких-то личных качеств, видеоформат позволит размещать новостные сюжеты о городской Думе ведущих телекомпаний Алтайского края или же передачи с участием депутатов.

Второе: у нас сегодня в БГД происходит много интересных событий, поводов. Активность депутатов достаточно высока, и говорить об этом тоже надо, так как работа ведется на результат, и жители об этом должны знать.

Вместе с тем депутат может использовать различные возможности информационного оповещения — не только через каналы СМИ или наш сайт, но в том числе и через активизацию работы с ТОСами, где сосредоточены активисты округа, в котором депутат ведет свою работу. Это тоже своеобразный канал трансляции деятельности депутата и донесения информации до избирателей.

Корр.: Почему же тогда нет никакой работы в соцсетях ни от самой Думы, ни от депутатов?

Г.Б.: Это не совсем так. Есть ряд депутатов, которые достаточно активны в социальных сетях, сейчас мы прорабатываем вопрос представления работы всей Думы в соцсетях.

Корр.: А сами депутаты хотят рассказывать о своей работе?

Г.Б.: Конечно. У них есть желание общаться со СМИ.

Корр.: Депутатство для Вас ново. А между тем депутатов в России не очень любят. Не буду пересказывать комментарии типа "за такие деньги и я бы так ничего не делал". Хотя мало кто знает, что в БГД всего четыре человека из 40 официально трудоустроены и получают за это деньги. Не обидно?

Г.Б.: Можете не пересказывать, я, конечно, встречалась с таким мнением. И как раз расцениваю это не как повод для обид, а как повод для более активной работы с населением. Как мы уже говорили, можно согласиться, что сегодня люди не знают, чем занимаются депутаты, и вот это как раз наша задача — рассказать о себе.

Корр.: А рассказать что?

Г.Б.: Работу депутата можно поделить на две составляющие: одна — это работа в комитете, на заседаниях Думы — все то, что связано с нормотворческой деятельностью, и вторая — непосредственная работа с избирателями. Именно она позволяет входить в жизнь округа, выстраивать доверительные взаимоотношения с людьми, совместно определять первоочередные проблемы и находить пути их решения. Также в числе основных задач депутата я бы назвала контроль за реализуемыми в городе проектами и расходованием бюджетных средств.

Сегодня депутаты городской Думы решают очень важные вопросы, связанные с жизнеобеспечением города. Да, мы не принимаем законы. Но БГД занимается нормотворческой деятельностью. Это вопросы землепользования, благоустройства, имущественного комплекса, социальной поддержки. И это тоже вклад в социально-экономическое развитие города.

Корр.: А бывает так, что депутат предлагает что-то изменить, что-то сделать по просьбам своих избирателей?

Г.Б.: А так оно и есть почти всегда. По сути, через работу депутатского корпуса жители участвуют в управлении городом.

Корр.: В Алтайском крае скоро появится рейтинг избираемости депутатов АКЗС. Не хотели бы Вы узнать, что думает экспертное сообщество о депутатах БГД?

Г.Б.: Да, только если это будет рейтинг с понятными критериями оценки. Субъективная оценка мне не особенно интересна.

Корр.: Часто встречаетесь с главой города Сергеем Дугиным?

Г.Б.: У нас нет определенной системности встреч. Но по ряду вопросов сверяем точки зрения. Мы с администрацией продуктивно и часто взаимодействуем. Конечно, соотносим свои желания и их возможности. Пока не было вопросов, которые бы вызвали конфронтацию.

Корр.: То есть как администрация скажет, так и будет?

Г.Б.: Вовсе нет. Были ситуации, когда после обсуждения администрация снимала свои предложения с рассмотрения гордумы.

Никакого "двойного дна"

Корр.: В последние годы в Думе случались скандальные события. Например, слушания по изменению Устава города в 2010 году, когда ввели должность сити-менеджера. Это были "закрытые" слушания, куда попали только свои. И вот теперь общественные слушания по важным темам прошли подозрительно поздно: по туркластеру – 27 декабря 2017 года, по изменению Устава (в том числе возможный перенос даты основания Барнаула) — 26 декабря. Все-таки предновогодняя суета, кто-то может не успеть посетить. Или я "дую на воду"?

Г.Б.: Публичные слушания по принятию новой редакции Устава прошли совершенно открыто. Мы активно приглашали на них не только жителей, но и экспертов. Более того, темы обсудили заранее со всеми заинтересованными сторонами.

Что касается сроков, то тут нет никакого преднамеренного затягивания. Существует определенный регламент проведения публичных слушаний. В октябре в Думе мы приняли решение о проведении публичных слушаний и, согласно регламенту, могли выйти на рассмотрение только 26 декабря. При этом мы внимательно изучили все предложения, которые поступили к нам по Уставу за это время.

Слушания по туркластеру проводила городская администрация. Поэтому тут я не могу что-то комментировать. Но убеждена, что никакого "двойного дна" нет.

Корр.: От краевой или городской администрации Вам поступали указания на этот счет? Например, не допустить изменения дня рождения Барнаула?

Г.Б.: Никаких указаний, никаких рекомендаций не было.

Корр.: Сколько рабочего времени Вы проводите в Думе?

Г.Б.: Я всегда бываю здесь по вторникам и пятницам, по половине дня. В режиме общения с депутатами постоянно. Всегда принимаю участие в работе комитетов и в других общих мероприятиях.

Корр.: Ваше думство не вредит Вашему ректорству?

Г.Б.: Надеюсь, что нет. У меня есть две профессиональные команды: в институте и в Думе. На них можно положиться. Работа ректора для меня не становится второстепенной. Институт подошел к завершению года с хорошими результатами.

Корр.: Пока в Думе не было скандальных вопросов, демаршей депутатов. Но все равно есть какое-то эмоциональное напряжение, хочется сказать: да пропади оно всё пропадом?

Г.Б.: Обе работы отнимают много времени. Но эмоционально я пока справляюсь.

Корр.: Свободное время как проводите?

Г.Б.: Его не так много. Стараюсь быть на всех творческих показах института: концертах, спектаклях, творческих программах. Отчасти это отдых для меня.

Люблю гулять по лесу, на выходных ездим с семьей в загородный дом. Хожу в театры. Летом стараемся путешествовать по Горному Алтаю, люблю познавательный и активный туризм.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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