Фото: tick.uain.media
Министерство обороны РФ отказывается от использования операционной системы Microsoft Windows на служебных компьютерах ведомства в пользу российской ОС Astra Linux. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники.
"Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux", – пишет издание, подчеркивая, что автором отечественной разработки является московская компания "РусБИТех".
С текущего года военное ведомство получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках.
Следующим этапом станет загрузка российского программного обеспечения (ПО) на специальные служебные смартфоны и планшеты.
Директор по развитию компании "РусБИТех" Дмитрий Донской отметил, что сейчас большинство госорганов работают на Windows, однако это ПО является импортным, а потому небезопасным.
Также он добавил, что применение ОС Astra Linux было признано эффективным для решения задач Вооруженных cил, в том числе в сфере информационной безопасности по итогам командно-штабных учений "Кавказ-2016".
Комментарии
Astra Linux это не российская ОС. Я помню еще Альфа DOS ! Тоже трешали, что российская. Молока без коровы не бывает !
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Журнал «Хакер» 26.12.2011
"Китайские закладки: непридуманная история о виртуализации, безопасности и шпионах".
опять гавнинукс, не одного вменяемого ПО под него нет, всё недопрограммы
Бесплатный сыр только в мышеловке
11.01.2018 18:54
месный
За то полностью российский, начиная от ядра кончая дровами. Не дебиан ни разу.