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Министерство обороны РФ отказывается от использования операционной системы Microsoft Windows на служебных компьютерах ведомства в пользу российской ОС Astra Linux. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники.

"Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux", – пишет издание, подчеркивая, что автором отечественной разработки является московская компания "РусБИТех".

С текущего года военное ведомство получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках.

Следующим этапом станет загрузка российского программного обеспечения (ПО) на специальные служебные смартфоны и планшеты.

Директор по развитию компании "РусБИТех" Дмитрий Донской отметил, что сейчас большинство госорганов работают на Windows, однако это ПО является импортным, а потому небезопасным.

Также он добавил, что применение ОС Astra Linux было признано эффективным для решения задач Вооруженных cил, в том числе в сфере информационной безопасности по итогам командно-штабных учений "Кавказ-2016".