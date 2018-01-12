Фото: avito.ru
Коттедж площадью 190 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 16,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на участке площадью 21 сотка. Стены коттеджа построены из кирпича.
Продавец подчеркивает, что дом реализуется срочно. "Отличное место, большой участок, свежий воздух, баня, беседка, гараж, газовое отопление", — перечисляет достоинства жилья автор объявления.
Комментарии
"Продавец подчеркивает, что дом реализуется срочно"
Ой-ой, надо брать, ждать не будут.
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