Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием двух иномарок произошла рядом с торговым центром "Европа" в Барнауле на Павловском тракте. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".
"Пожарные, скорая на месте", — добавляет автор записи.
На опубликованных снимках видно, что на дороге столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Toyota. У первого автомобиля существенно повреждена передняя часть и отвалился бампер, а вторую иномарку от удара отбросило на ограждение.
Данных о пострадавших и официальных комментариев по поводу ДТП пока нет.
Комментарии
"Помеху справа" не пропустил или, скорее, не заметил. Перекресток там непростой.
Насколько помню, там вдоль стоянки идет Малый Павловский и он главный. А остальное все прилегающая территория парковки ТРЦ Европа. Как такового перекрестка на месте ДТП нет. Перекресток Георгиева и Павловского Т-образный. Поправьте, если заблуждаюсь