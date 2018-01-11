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Правоохранители в Барнауле задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что одно из преступлений злоумышленник совершил в конце декабря. Он пробрался в квартиру к потерпевшей днем, когда в жилище никого не было. Подозреваемый похитил золотые изделия, нанеся своими действиями ущерб на сумму порядка 60 тысяч рублей.

Подчеркивается, что мужчина не раз был судим за преступления имущественного характера, включая квартирные кражи.

Сейчас доказана причастность фигуранта к более чем 10 эпизодам с причинением значительного материального ущерба горожанам. В основном подозреваемый похищал золотые изделия, ноутбуки, деньги и другое имущество, представляющее материальную ценность.

Подчеркивается, что злоумышленник не имел постоянного заработка, а похищенное сбывал в разных местах. Имущество потерпевших удалось частично изъять в ходе обыска по месту жительства подозреваемого.

Сейчас полицейские возбудили и расследуют дела по всем фактам краж, совершенных с проникновением в жилище.