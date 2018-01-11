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Украинский писатель Андрей Курков призвал сделать русский язык "культурной собственностью" Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на "Деловую столицу".

Курков отметил, что украинское русскоязычие необходимо признать украинской культурной собственностью и взять украинский русский под свой филологический контроль, чтобы ограничить возможности РФ защищать на Украине русский язык.

По словам писателя, в стране нужно открыть институт русского языка для того, чтобы русскоговорящие украинцы могли обособиться от общего "русского мира за пределами России".

Он напомнил, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах русскоговорящих украинцев, избирателей, "которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских".

Издание напоминает, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что русскому языку в стране ничего не угрожает.