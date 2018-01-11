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Полицейские установили личность злоумышленника, который заключал договоры подряда и не исполнял условия. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что в полицию с заявлением обратилась жительница Барнаула. В октябре минувшего года она передала по договору подряда на строительство бани в садоводстве задаток в размере 60 тысяч рублей. Но исполнитель за несколько месяцев так и не приступил к началу работ. Деньги он потратил на закупку строительных материалов другого объекта.

Подчеркивается, что этот случай не единичный. По факту произошедшего ведется разбирательство. Если полицейские установят, что злоумышленник изначально не собирался исполнять работы по договору и брал деньги для других нужд, то его действия будут квалифицированы как мошенничество. При этом, если будет установлено, что преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору или сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, то злоумышленникам будет грозить до пяти лет тюрьмы.

Стражи порядка просят барнаульцев быть внимательными при заключении договоров с незнакомыми лицами, которые не внушают доверия, чтобы не пострадать от действий мошенников.