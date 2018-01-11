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Польская сторона не приводит данных, которые подтверждают версию взрыва на борту самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Ранее Следственный комитет РФ проверил ее и не нашел подтверждения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Ранее сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства крушения президентского самолета под Смоленском в 2010 году, заявила, что на борту воздушного судна произошел взрыв.

Петренко, комментируя заявления польской комиссии, подчеркнула, что "никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит". "При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", — цитирует ее слова агентство.

Она добавила, что к таким выводам пришли и специалисты Международного авиакомитета по результатам проведения своего расследования.