В России следует сократить новогодние каникулы во избежание увеличения показателей смертности, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия-1".

Онищенко прокомментировал просьбу журналиста рассказать о способах предотвращения роста смертности в новогодние праздники: по данным за 2016 год, в каникулы этот показатель увеличился на 12,4% по сравнению с другими месяцами.

По мнению депутата, рабочая неделя должна начинаться со 2 января: "Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу".

Онищенко также добавил, что большая часть трагедий, которые имеют место в Новый год, связана с обострением заболеваний, обусловленных чрезмерным употреблением алкоголя, ростом травматизма во время ДТП, в том числе совершенных в нетрезвом виде, а также травмированием петардами.