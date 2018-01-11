Программа господдержки ипотеки для семей с детьми может быть досрочно пересмотрена в случае, если ставка по жилищным кредитам снизится до уровня в 6%, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, при формировании подобных условий на рынке ведомство намерено предложить на рассмотрение правительству и президенту свои варианты по изменению программы.

Текущая рыночная ипотечная ставка чуть ниже 10%. "Мы видим, что снижается уровень инфляции, ключевая процентная ставка ЦБ. Не исключаем, что по завершении этой программы уже ипотечные ставки снизятся ниже 6%", — сказал Мень.

На льготный кредит вправе претендовать семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появился второй или третий ребенок. Для семей со вторым ребёнком ставка по кредиту будет составлять 6% в течение трех лет, а для семей с появившимся в названный период третьим ребенком — пять лет, уточнил министр.

На субсидирование ипотечной ставки из федерального бюджета направляется 600 млрд рублей, а воспользоваться программой, по данным Минстроя, могут около 620 тысяч семей.

Программа осуществляется в рамках пакета мер по поддержке семей с детьми, предложенных президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года.