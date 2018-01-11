Убивший сына из ревности к жене-следователю найден мертвым в СИЗО

Муж сотрудницы МВД, который убил своего четырехлетнего сына, чтобы "избавить жену от хлопот", найден мертвым в СИЗО, сообщает Mash.

Преступление было совершено 3 ноября 2017 года в Нижнем Новгороде. Тогда следователь получила от мужа сообщение о том, что она их вместе с сыном больше не увидит.

Не дождавшись жену с работы, мужчина отвел сына в гараж, посадил в машину и включил зажигание. В результате этого ребенок задохнулся угарным газом.

Позднее мужчина на допросе признался, что ревновал супругу к работе, где она пропадала сутками.

Сообщалось, что женщина много работала следователем в местном МВД, поскольку в последнее время после прихода нового начальства сильно увеличилась нагрузка. Ее супруг ревновал и часто устраивал скандалы по этому поводу.