Сезон гриппа в России зачастую начинается после окончания новогодних каникул. В 2018 году медики ожидают вспышку нового вируса, так называемого свиного гриппа, сообщает "Собеседник".

Как отмечается, в группе риска находятся молодые люди без существенных проблем со здоровьем. В 2009 году во время первой эпидемии свиного гриппа молодежь госпитализировали с тяжелой пневмонией.

Помимо этого, в группу риска из-за возрастных особенностей попадают дети младше пяти лет и люди старше 50.

Кроме того, повышенному риску заражения свиным гриппом подвержены граждане, страдающие заболеваниями легких и сердца, которые могут способствовать развитию пневмонии. "А если есть и сердечные, и легочные заболевания одновременно, риск смерти от гриппа (в том числе в последующие 2-3 недели после выздоровления) выше в 400 раз", — отмечается в статье.

Люди, у которых есть проблемы с лишним весом, а также больные диабетом, тоже попадают в группу риска из-за нарушений обмена веществ и снижения иммунитета. По этой же причине велики шансы заразиться свиным гриппом у носителей вируса иммунодефицита, людей с заболеваниями крови, послеоперационных пациентов, больных с онкологическими диагнозами и беременных женщин.

По словам ведущего специалиста Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, свиной грипп с 2009 года никуда не пропал, его антигенные варианты появлялись ежегодно.

Эксперт пояснил, что чем больше времени проходит с момента появления нового вируса, тем ниже его агрессивность: "Тем не менее этот грипп все равно очень опасен, потому что поражаются не только верхние, но и нижние дыхательные пути — могут сразу возникать тяжелые вирусные пневмонии. Про этот грипп можно сказать, что он опасен для всех. Смертность, с ним связанная, до сих пор выше, чем в случае с обычным сезонным гриппом".

По словам Лебедева, в этом году эпидемия задерживается, поэтому жители некоторых регионов еще успеют сделать прививки.