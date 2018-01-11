Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту гибели собаки, которую, по данным СМИ, привязали к забору и забросали петардами. Об этом сообщили в городском управлении МВД, пишет LIFE.

Полиция будет проверять также версию о том, что животное умерло от холода. Правоохранители призвали очевидцев обращаться в органы внутренних дел.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что живодеры издевались над собакой, которую украли на одной из дач.

Неравнодушные жители разместили петицию с просьбой наказать виновных.