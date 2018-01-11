В Кирове произошла массовая авария, виновник которой в момент столкновения занимался сексом, сообщает издание "Город Киров".

Отмечается, что сначала двое мужчин и женщина выпивали в гараже, планируя заняться сексом. Дама была согласна на интим, но не в гараже. Один из мужчин сел за руль своего Hyundai Solaris, и компания отправилась в поездку.

Пьяный водитель прямо на ходу предложил спутнице заняться любовью. В итоге процесс закончился ДТП - мужчина не притормозил на "красный" и влетел в два автомобиля. Очевидцы поймали пытавшегося скрыться с места ДТП виновника аварии.

У задержанного инспекторы выявили содержание спирта на уровне 1,05 мг/л, что в 8 раз превышает предельно допустимую степень погрешности алкотестера.

В ДТП пострадали два человека, включая самого водителя. Ему грозит лишение прав и арест.