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Пьяный дровосек на Рождество бензопилой лишил товарища головы

, ИА "Амител"
Мужчины зарабатывали себе на кусок хлеба заготовкой дров для односельчан

Фото: 66.мвд.рф

В городе Алапаевске Свердловской области во время рождественского застолья 45-летний местный житель обезглавил своего собутыльника при помощи бензопилы, сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

"Употреблять спиртные напитки компания начала еще во время заготовки дров. После работы застолье продолжилось по месту жительства подозреваемого. По предварительным данным, во время "фуршета" между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, "приняли на грудь" чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее, и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась быстро несовместимыми с жизнью травмами. Орудие преступления сыщики передали вместе с собранными материалами нашим коллегам в Следственный комитет. Точный мотив, если таковой вообще был, учитывая их состояние, установят в ходе предстоящего судебного разбирательства", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что подозреваемый изначально намеревался пустить сыщиков по ложному следу, сообщив, что он обнаружил в собственном доме тело знакомого с признаками насильственной смерти. При этом кто именно мог так жестоко расправиться с его приятелем, он якобы не знал.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, дровосеку предъявлено обвинение по статье "Убийство". В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.01.2018 23:30
gorca

Прав Онищенко- столько праздничных дней до добра не доводят!!!

0  0
12.01.2018 00:52
- гость -

бензин должен быть дороже. чтобы даже пьяный подумал, стоит ли лишний раз запускать бензопилу или лучше сэкономить 5 тысяч рублей

0  0
12.01.2018 06:51
- гость -

Надо ввести налог на бензопилы, и цепи для них продавать только со справкой от нарколога, и рапортом от участкового!

0  0
12.01.2018 07:24
Фанат

Прям сюжет песни Король и Шут))

0  0
12.01.2018 07:46
- гость -

уральская резня бензопилой.....

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