В городе Алапаевске Свердловской области во время рождественского застолья 45-летний местный житель обезглавил своего собутыльника при помощи бензопилы, сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

"Употреблять спиртные напитки компания начала еще во время заготовки дров. После работы застолье продолжилось по месту жительства подозреваемого. По предварительным данным, во время "фуршета" между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, "приняли на грудь" чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее, и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась быстро несовместимыми с жизнью травмами. Орудие преступления сыщики передали вместе с собранными материалами нашим коллегам в Следственный комитет. Точный мотив, если таковой вообще был, учитывая их состояние, установят в ходе предстоящего судебного разбирательства", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что подозреваемый изначально намеревался пустить сыщиков по ложному следу, сообщив, что он обнаружил в собственном доме тело знакомого с признаками насильственной смерти. При этом кто именно мог так жестоко расправиться с его приятелем, он якобы не знал.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, дровосеку предъявлено обвинение по статье "Убийство". В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.