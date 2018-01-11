В Рязани уволены врачи областного кардиологического диспансера, устроившие застолье в разгар рабочего дня. Соответствующий приказ регионального минздрава опубликован на официальном сайте ведомства.

Видео разместил в интернете Александр Морозов. На кадрах видно, как автор ролика ходит по коридору диспансера, где у каждого кабинета ожидают приема по несколько человек. Ожидание объяснили совещанием, проходящим у заведующей отделением. Мужчина заходит в кабинет завотделением и видит врачей за накрытым столом — девять медиков в разгар рабочего дня явно не спешили к пациентам.

"Все. Всех увидели, всех посмотрели. Будет направлено, куда нужно", — возмутился мужчина.

Видео было выложено в интернете 10 января. Реакция от местного минздрава последовала в тот же день: " …приказом ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" от 10.01.2018г. №№ 38-К и 52-К освобождены от занимаемых должностей заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением".

Официальное сообщение с реакцией на скандальный ролик появилось 11 января. В нем говорится, что министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, установившая нарушение трудовой дисциплины в областном кардиодиспансере. Помимо увольнения зама главврача и завотделением сообщается также о выговоре главному врачу медучреждения "за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам".

Примечательно, что нового главврача Рязанского областного кардиологического диспансера назначили около месяца назад — 13 декабря 2017 года.