Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала RT призыв украинского писателя Андрея Куркова сделать русский язык "культурной собственностью" Украины.

"Сама идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением, с созданием некоей отдельной резервации. Сейчас очень много делают для того, чтобы русский язык сохранился на территории бывших стран СССР, вообще на территории всего мира. Если мы говорим о сохранении русского языка, то это не должно быть отделение. Это должно быть гуманитарное сотрудничество: фестивали, обмен студентами. А идея создать отдельный институт — я не думаю, что те русскоязычные соотечественники, которые проживают на Украине, отличаются от тех, кто проживает в России и за ее пределами. Всегда язык и культура должны объединять, а не разъединять", — отметила Гумерова.

Ранее украинский писатель Андрей Курков призвал сделать русский язык "культурной собственностью" Украины. Он предложил открыть в стране институт русского языка, чтобы русскоговорящие украинцы могли обособиться от общего "русского мира за пределами России".