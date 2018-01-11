В редакцию Amic.ru обратилась жительница Барнаула. Женщина ищет свидетелей преступления. Она рассказала, что 11 января в маршрутном автобусе N 144, который двигался по направлению к аэропорту, в районе остановки Сухэ-Батора на нее напали двое неизвестных. Молодые люди вырвали у нее сумку. Одного из злоумышленников потерпевшая задержала сама, второй скрылся с ее вещами и деньгами.

В данный момент задержанный женщиной молодой человек 1992 года рождения находится в отделе полиции Индустриального района и отрицает свою причастность к случившемуся.

Водитель автобуса, подоспевший на помощь, подтверждает факт кражи. По его признанию, эти двое мужчин уже не в первый раз совершают подобное по его маршруту. При этом сотрудники полиции считают, что показаний женщины и водителя будет недостаточно. Поэтому читательница Amic.ru просит откликнуться других свидетелей случившегося.

Просим свидетелей звонить по телефону: +7 (906) 967-09-51