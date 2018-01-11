В редакцию Amic.ru обратилась жительница Барнаула. Женщина ищет свидетелей преступления. Она рассказала, что 11 января в маршрутном автобусе N 144, который двигался по направлению к аэропорту, в районе остановки Сухэ-Батора на нее напали двое неизвестных. Молодые люди вырвали у нее сумку. Одного из злоумышленников потерпевшая задержала сама, второй скрылся с ее вещами и деньгами.
В данный момент задержанный женщиной молодой человек 1992 года рождения находится в отделе полиции Индустриального района и отрицает свою причастность к случившемуся.
Водитель автобуса, подоспевший на помощь, подтверждает факт кражи. По его признанию, эти двое мужчин уже не в первый раз совершают подобное по его маршруту. При этом сотрудники полиции считают, что показаний женщины и водителя будет недостаточно. Поэтому читательница Amic.ru просит откликнуться других свидетелей случившегося.
Просим свидетелей звонить по телефону: +7 (906) 967-09-51
Комментарии
Водитель автобуса, подоспевший на помощь, подтверждает факт кражи. По его признанию, эти двое мужчин уже не в первый раз совершают подобное по его маршруту. При этом, сотрудники полиции считают, что показаний женщины и водителя будет недостаточно.
Мда уж..
Вот если бы была видеозапись, явка с повинной, штук десять свидетелей, тогда ещё может быть....
А так, ГЛУХАРЬ 100%
По его признанию, эти двое мужчин уже не в первый раз совершают подобное по его маршруту.
водятел их знает в морды и молчал до тех пор пока одного из них тетка не заломала?
Двое неизвестных похитили..... Это уже не хищение, а ограбление. Когда уже у вас на сайте смогут отличать одни вещи от других ?
Да, сложновато с доказухой... и второго никак не найти по телефону задержанного...
Лет 15 назад был свидетелем точно такого же ограбления (правда, грабитель был один) на Сухэ-Батора, видать популярное место у нариков.