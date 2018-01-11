Солдат сжег БТР-82А и амуницию во время учений на полигоне в Астраханской области, попытавшись разогреть обед на костре, сообщают "Вести".

Сумму нанесенного ущерба оценили в 28 миллионов рублей, а самого рядового Семена Мережникова приговорили к шести месяцам в дисциплинарной воинской части, при этом освободив от выплаты компенсации.

По окончании срока появилось видео, снятое на месте происшествия сослуживцами "главного героя". ЧП, как отмечается со ссылкой на пресс-службу Астраханского гарнизонного военного суда, произошло еще в мае во время учебных стрельб.

Сообщается, что Мережников воспользовался перерывом и решил разогреть обед, но развел костер рядом с бронетранспортером. БТР был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой — порыва ветра хватило для того, чтобы военная машина вспыхнула. Спасти рядовому, судя по представленным кадрам, удалось только гранатомет и собственный автомат.