Минобрнауки отправило на экспертизу в Российскую академию наук (РАН) учебник истории, который подвергся критике в Совете Федерации за формулировки о присоединении Крыма к России. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте министерства.

Как сообщает "Интерфакс", за отправку учебника "История России: начало XX — начало XXI века" авторства Волобуева О.В., Карпачева С.П., Романова П.Н. на дополнительную экспертизу проголосовали 19 членов совета.

Результаты экспертизы планируется получить до 27 января.

Поводом для проверки учебника истории для 10-го класса стал отрывок, в котором события, произошедшие в Киеве весной 2014 года, названы революцией. В октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание на цитату из учебника: "Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров". Цеков заявил, что "кровавый путч" в Киеве революцией не являлся. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко назвала формулировку провокационной.