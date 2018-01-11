Минобрнауки отправило на экспертизу в Российскую академию наук (РАН) учебник истории, который подвергся критике в Совете Федерации за формулировки о присоединении Крыма к России. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте министерства.
Как сообщает "Интерфакс", за отправку учебника "История России: начало XX — начало XXI века" авторства Волобуева О.В., Карпачева С.П., Романова П.Н. на дополнительную экспертизу проголосовали 19 членов совета.
Результаты экспертизы планируется получить до 27 января.
Поводом для проверки учебника истории для 10-го класса стал отрывок, в котором события, произошедшие в Киеве весной 2014 года, названы революцией. В октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание на цитату из учебника: "Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров". Цеков заявил, что "кровавый путч" в Киеве революцией не являлся. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко назвала формулировку провокационной.
Комментарии
А как насчет того, чтобы отправить программу обучения по литературе за 7 класс. Чиновник, одобривший её должен быть привлечен к уголовной ответственности за растление малолетних и педофилию.Как можно чернуху под названием "Коллекционная вещь" заставлять типа изучать в школе. Пропуская как ненужные, произведения Тютчева, Лермонтова и др. прекрасные образцы русской литературы. Только в Красноярске родители пытались как-то обратить на это факт внимание, но власть молчит. Кто будет отвечать за подобные вещи? Это не случайно, нашу молодежь специально морально растлевают, чтобы уничтожить все устои, разрушить постепенно страну, закладывая в умы молодежи все отрицательное.
Цеков заявил, что "кровавый путч" в Киеве революцией не являлся.
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Можно это по разному называть, но факт остается фактом - сделан первый шаг, и пусть он несколько корявый и быть может совсем и не в нужном направлении. А мы пока сидим ровно и ждём Путин5.
Любитель майданов, тебя не отрезвила гражданская война на окраине, хочешь повторить вакханалию в России?