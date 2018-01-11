Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) опубликовал рейтинг, в который вошли автомобили различных сегментов. В краш-тесте участвовали 70 как новых, так и рестайлинговых моделей, сообщает Forbes.

Каждое транспортное средство является лучшим в своей категории — представительский седан, SUV и так далее. Некоторые классы не представлены, так как Euro NCAP не удалось в полном объеме протестировать относящиеся к ним машины. Автомобили названы лучшими в своем классе на основе суммы оценок в четырех областях: защита водителя и пассажиров, безопасность детей, безопасность пешеходов и наличие систем безопасности.

В итоге самыми безопасными стали:

Volkswagen Arteon. Пятидверный лифтбэк, дебютировавший на Женевском автосалоне-2017, оценен экспертами в 96% (защита пассажиров при столкновении), 85% (защита детей), 85% (безопасность пешеходов) и 82% (системы активной безопасности).

Volvo XC60. Лучшим компактным кроссовером с точки зрения безопасности является Volvo XC60. Взрослые пассажиры защищены на 98%, дети — на 87%. Безопасность пешеходов — 76%. Системы активной безопасности — 95%.

Volkswagen T-Roc. Самым безопасным мини-SUV признан Volkswagen T-Roc, заслуживший 96% и 87% за защиту взрослых и детей, 79% — за безопасность пешеходов. Активная безопасность автомобиля оценена в 71%.

Volkswagen Polo. Победитель В-класса — Volkswagen Polo. Маленькая машина надежно защищает взрослых и детей — 96% и 85%. Неплохо обеспечивает безопасность пешеходов при наезде — 76%. Однако системы активной безопасности оценены лишь в 59%.

Opel Crossland X. Компактный фургон Opel Crossland X заработал 85% и 84% за защиту взрослых пассажиров и детей, однако безопасность пешеходов и системы активной безопасности оценены невысоко — 62% и 57%.

Subaru XV и Subaru Impreza. Две модели Subaru — Impreza и XV — разделили между собой титул самого безопасного компактного семейного автомобиля. Машины заработали 94% за защиту взрослых, 89% — детей, 82% — пешеходов (84% для XV), а системы активной безопасности оценены в 68%.