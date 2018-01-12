В четверг, 11 января, в 21 час 30 минут от "Алтайавтодора" поступила информация об ограничении движения на дорогах регионального значения в связи со шквалистым ветром и поземкой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. О возможном ухудшении погодных условий предупреждали ранее.

Ограничение движения введено в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий для пассажироперевозящего и большегрузного транспорта на автомобильных дорогах регионального значения в четырех районах Алтайского края (Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский, Немецкий национальный) и в г. Славгороде. Ограничения действуют на участке трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород. Протяженность перекрытия – 220 км (с 0 по 249 км).

На дорогах федерального значения, других автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. Проезд обеспечен.

Организовано оповещение водителей дальних рейсов, информация доводится каждые два часа. Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам. Приводятся в готовность пункты обогрева, пункты временного размещения для эвакуации людей, если такая необходимость возникнет.

Работает "телефон доверия" ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8 (3852) 65-82-19.

Для контроля обстановки организована работа пяти оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало. По данным барнаульского автовокзала, перевозчиками отменено 7 рейсов.

Также в ведомстве просят не быть равнодушными.

"Если вы стали очевидцем дорожно-транспортной аварии с пострадавшими, обязательно проявите участие и помогите людям. Это основное правило каждого участника дорожного движения.

Напоминаем, что еще необходимо предпринять в таких случаях:

Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15-20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, включите на своей машине аварийную сигнализацию. При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб — "скорую" помощь, пожарную охрану, ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарную часть".

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма пешеходов. Будьте предельно осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения, при движении на автомобиле не нарушайте скоростной режим! В условиях непогоды (метели, гололеда, плохой видимости) от дальних поездок стоит воздержаться.

