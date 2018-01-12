"Левада-Центр" провел опрос, результаты которого показывают рост поддержки социальных ограничений в сексуальной и репродуктивной сферах.

Согласно результатам опроса, доля россиян, безоговорочно осуждающих сексуальные отношения семейных людей помимо брака, увеличилась за 20 лет с начала исследований с 50% до 68%. Доля опрошенных, осуждающих однополые отношения, - с 68% до 81%, а доля тех респондентов, кто не одобряет аборты (даже если они обусловлены низкими доходами), — с 12% до 35%.

Процент тех, кто подходит к этим вопросам компромиссно, изменился незначительно.

Большая строгость установок выявилась у женщин, мужчины более лояльны к изменам.

Исследование проводилось в третий раз — впервые подобные вопросы были заданы россиянам в 1998, затем в 2008 году.