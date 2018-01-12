С 1 по 9 января инфляция в России составила 0,2%, сообщается на сайте Росстата.

В отчете ведомства отмечается, что за первую неделю января куриные яйца показали рост на 0,6%, сахар-песок и пшено подорожали на 0,3% и 0,2% соответственно. При этом стоимость гречневой крупы снизилась на 0,5%, а свинины, вермишели и карамели — на 0,1-0,2%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 1,7%. Среди отдельных наименований лидерами роста стали картофель, белокочанная капуста, лук, морковь, томаты и огурцы — по ним увеличение стоимости произошло примерно на 2,4-3,7%.

Ранее Росстат озвучил итоговый показатель инфляции в России в 2017 году на уровне 2,5%.