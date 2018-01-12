Президент России Владимир Путин отметил необходимость скорейшего обновления действующей системы подготовки кадров, передает ТАСС.

"Нынешняя система подготовки специалистов рабочих профессий — она абсолютно не востребована, она не может быть использована сегодня, ее нужно обновлять, что мы стараемся делать с соответствующими министерствами и ведомствами, с регионами России, с крупными нашими компаниями", — отметил Путин.

Он также заявил, что в настоящее время продолжается работа по организации новейшей системы подготовки кадров, при этом с 2015 года страна стала проводить национальные конкурсы по рабочим профессиям и принимать участие в международных соревнованиях.

Путин обратил внимание, что в ходе ранее проведенного исследования для старшеклассников, студентов и молодых специалистов, которые трудятся на оборонных предприятиях, были поставлены однотипные задачи.

"Лучше всего с поставленными задачами, в том числе по конструированию небольших спутников, справились старшеклассники. Это удивительно, но факт! Это реально объективный показатель", — сказал Путин.