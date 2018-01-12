Президент Владимир Путин в ходе встречи с авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее" посоветовал школьникам изучать историю Крыма и дорожить единством страны, передает ТАСС.

Касаясь важности вопроса изучения истории российского полуострова, глава государства указал на ее сложность, которая дополнительно стимулирует интерес к этой теме.

"Мы плохо пока знаем об этой судьбе, было бы любопытно, если бы крымчане и жители других регионов России посмотрели бы, как складывалась судьба Крыма", — заявил Путин.

Он отметил, что ощущение единения у российского народа закладывает значительные конкурентные преимущества для страны в будущем, поскольку в этом случае живущие в ней граждане могут уверенно говорить о чувстве защищенности.

"Чем мы точно совершенно должны дорожить — это тем, что мы вместе", — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин в беседе со школьниками назвал умение найти свое место в коллективе одним из конкурентных преимуществ будущего: "Очень важно уметь работать в коллективе, находить свое место в коллективе, быть комфортным для других членов коллектива и эффективным".