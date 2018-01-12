Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", сообщают "Вести".

Всего в конкурсе участвовало более 400 тысяч старшеклассников. На встречу с президентом попали только три десятка школьников, чьи сочинения стали лучшими.

Разговор с президентом стал, по сути, обсуждением тех тем, о которых и высказывались школьники. Среди них, например, будущее института семьи, которое основатели марксизма-ленинизма отвергали, а воспитание детей готовы были доверить коммуне, мечтая о новом обществе.

"Практика показала, что отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает молодого человека полноценным. Как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Владимиром Ильичом Лениным у нас активно, они забыли про самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека — любовь. Вот когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе. А уверенность, не самоуверенность, а уверенность в своих силах — это одно из фундаментальных качеств, необходимых для полноценного развития", — отметил Путин.

Немало времени было уделено тому, как сберечь отечественную культуру и, конечно же, русский язык.

"Вас часто ставят нам в пример в грамотности, как самого грамотного человека с грамотной речью", — сказала одна из школьниц.

"Спасибо за комплимент вашим преподавателям. Но и я сам частенько обращаюсь перед какими-то публичными выступлениями к специалистам в области русского языка, чтобы некоторые вещи для себя прояснить. Были случаи, когда я перед какими-то выступлениями прямо из самолета звонил и спрашивал, куда ставить ударение?! Значимость языка — образуется нация. Без языка нет нации. Сокращение русского языка — тяжелый удар по носителям языка", — ответил ей президент России.

Поговорили и о российском полуострове. "Крым всегда был российским. Иногда он уходил, но всегда возвращался в свою гавань. Если бы Крым не был российским, я бы не был здесь", — сказал девятиклассник из Крыма.

"Это точно! Не был бы здесь. Тут к бабке не ходи!" — засмеялся Путин.

Следующий школьник от полуострова перешел к целой стране, задумавшись над поиском баланса между развитием городов, технологий и сохранением природы.

Путин ответил и ему: "Нужно бережно относиться. Технологии мощные. Нанести ущерб природе очень просто. Нужно очень аккуратно. Часто человек просто вынужден прорубить просеку. Другой дороги иначе не будет. Если не будет дороги — не будет развития. Но есть одно правило, которое мы можем и должны внедрять у себя: если мы что-то у природы забрали в силу необходимости для развития, то должны воссоздать. Просеку прорубили — обязательно посадите рядом, воссоздайте в том же объеме, а еще лучше что-то и добавить. Тогда и ущерба не будет".

Постепенно разговор свелся к подготовке современных рабочих кадров. "Попросили написать статью в газету про рабочие профессии. Я пришла на стройку и попросила представить мне самого молодого, плечистого, красивого строителя. Это оказался 19-летний Славка", — рассказала Путину школьница.

"То, что ты пришла и попросила познакомить тебя с плечистым молодым строителем, интересным молодым человеком — это нас не удивляет. Это нас не удивляет, — акцентированно пошутил в ответ Путин и продолжил. — Бывшая система подготовки специалистов по рабочим профессиям у нас уже абсолютно не востребована. Она не может быть использована сегодня. Ее нужно обновлять. Что мы и стараемся делать. Мы организовали целую большую систему — с 2015 года стали проводить общенациональные соревнования по рабочим профессиям, ребята наши стали принимать участие в международных конкурсах по рабочим профессиям. И достигают прямо потрясающих, поразительных результатов".

Не обошлось и без напутствий. Президент сфокусировал внимание на учебе и образовании: "Мы всегда должны заниматься самоподготовкой, самообучением. Подготовка должна быть постоянной. Это должно быть нормой жизни каждого человека. Не так, что получил диплом, корочку, получил "пятерки", "четверки", и все. Забыл, возрадовался и положил на полку и сидишь, считаешь: шесть на ум пошло, семь с ума сошло, и забыл про это. Нет. Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой. Тогда будешь на гребне успеха".