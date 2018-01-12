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Путин рассказал, что делает, если не знает, куда поставить ударение

, ИА "Амител"
Поговорили о воспитании детей в коммуне, гребнях успеха, просеках, вспомнили плечистого Славку и бабку, к которой не ходят

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", сообщают "Вести". 

Всего в конкурсе участвовало более 400 тысяч старшеклассников. На встречу с президентом попали только три десятка школьников, чьи сочинения стали лучшими. 

Разговор с президентом стал, по сути, обсуждением тех тем, о которых и высказывались школьники. Среди них, например, будущее института семьи, которое основатели марксизма-ленинизма отвергали, а воспитание детей готовы были доверить коммуне, мечтая о новом обществе.

"Практика показала, что отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает молодого человека полноценным. Как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Владимиром Ильичом Лениным у нас активно, они забыли про самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека — любовь. Вот когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе. А уверенность, не самоуверенность, а уверенность в своих силах — это одно из фундаментальных качеств, необходимых для полноценного развития", — отметил Путин.

Немало времени было уделено тому, как сберечь отечественную культуру и, конечно же, русский язык. 

"Вас часто ставят нам в пример в грамотности, как самого грамотного человека с грамотной речью", — сказала одна из школьниц.

"Спасибо за комплимент вашим преподавателям. Но и я сам частенько обращаюсь перед какими-то публичными выступлениями к специалистам в области русского языка, чтобы некоторые вещи для себя прояснить. Были случаи, когда я перед какими-то выступлениями прямо из самолета звонил и спрашивал, куда ставить ударение?! Значимость языка — образуется нация. Без языка нет нации. Сокращение русского языка — тяжелый удар по носителям языка", — ответил ей президент России.

Поговорили и о российском полуострове. "Крым всегда был российским. Иногда он уходил, но всегда возвращался в свою гавань. Если бы Крым не был российским, я бы не был здесь", — сказал девятиклассник из Крыма.

"Это точно! Не был бы здесь. Тут к бабке не ходи!" — засмеялся Путин.

Следующий школьник от полуострова перешел к целой стране, задумавшись над поиском баланса между развитием городов, технологий и сохранением природы.

Путин ответил и ему: "Нужно бережно относиться. Технологии мощные. Нанести ущерб природе очень просто. Нужно очень аккуратно. Часто человек просто вынужден прорубить просеку. Другой дороги иначе не будет. Если не будет дороги — не будет развития. Но есть одно правило, которое мы можем и должны внедрять у себя: если мы что-то у природы забрали в силу необходимости для развития, то должны воссоздать. Просеку прорубили — обязательно посадите рядом, воссоздайте в том же объеме, а еще лучше что-то и добавить. Тогда и ущерба не будет".

Постепенно разговор свелся к подготовке современных рабочих кадров. "Попросили написать статью в газету про рабочие профессии. Я пришла на стройку и попросила представить мне самого молодого, плечистого, красивого строителя. Это оказался 19-летний Славка", — рассказала Путину школьница.

"То, что ты пришла и попросила познакомить тебя с плечистым молодым строителем, интересным молодым человеком — это нас не удивляет. Это нас не удивляет, — акцентированно пошутил в ответ Путин и продолжил. — Бывшая система подготовки специалистов по рабочим профессиям у нас уже абсолютно не востребована. Она не может быть использована сегодня. Ее нужно обновлять. Что мы и стараемся делать. Мы организовали целую большую систему — с 2015 года стали проводить общенациональные соревнования по рабочим профессиям, ребята наши стали принимать участие в международных конкурсах по рабочим профессиям. И достигают прямо потрясающих, поразительных результатов".

Не обошлось и без напутствий. Президент сфокусировал внимание на учебе и образовании: "Мы всегда должны заниматься самоподготовкой, самообучением. Подготовка должна быть постоянной. Это должно быть нормой жизни каждого человека. Не так, что получил диплом, корочку, получил "пятерки", "четверки", и все. Забыл, возрадовался и положил на полку и сидишь, считаешь: шесть на ум пошло, семь с ума сошло, и забыл про это. Нет. Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой. Тогда будешь на гребне успеха".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.01.2018 10:25
- гость -

С сегодняшнего дня Пенсионный фонд России принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячного пособия на ребенка. Таким образом, началась практическая реализация демографической инициативы президента.

Выплата будет производиться из средств материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму для детей, установленному в конкретном субъекте федерации за второй квартал предшествующего года. В этом году среднее пособие составит десять с половиной тысяч рублей.

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12.01.2018 10:28
- гость -

В избирательном штабе действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимира Путина не исключили, что вскоре у него появятся страницы в социальных сетях.

Так, сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева, отвечая на вопрос будет ли у кандидата telegram-канал, заявила: «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут».

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12.01.2018 12:37
Трутень

Чего еще про Пу новенького?

Пу решил перекинуться на студентов? А зачем? Чтобы они в 2024 году за него голосовали? Дальновидные планы...

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