Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что ее 13-летняя дочь так и не получила новогоднего подарка, хотя родители сдавали на него деньги, сообщает портал eg.ru.

Как отмечается, перед праздниками со всех учеников собрали по 315 рублей, после чего школу закрыли на карантин. На учебу дети вернулись только после каникул — 9 января. Тогда и выяснилось, что подарка для школьницы нет.

"Учитель сказала ей, что за подарком надо было прийти на каникулах и забрать его домой", — рассказала мама ребенка.

Позже классный руководитель призналась, что подарок съели учителя, и пообещала, что деньги школьнице обязательно вернут.

Такой ответ не устроил мать девочки. По ее словам, ребенок знал и надеялся, что после новогодних каникул получит свой подарок.

Впрочем, как сообщает портал Ura.ru, конфликт удалось быстро урегулировать. В тот же день директор школы и классный руководитель, узнав о жалобе мамы школьницы, пришли к ней домой с новым подарком и поздравили ребенка.