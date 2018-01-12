Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что ее 13-летняя дочь так и не получила новогоднего подарка, хотя родители сдавали на него деньги, сообщает портал eg.ru.
Как отмечается, перед праздниками со всех учеников собрали по 315 рублей, после чего школу закрыли на карантин. На учебу дети вернулись только после каникул — 9 января. Тогда и выяснилось, что подарка для школьницы нет.
"Учитель сказала ей, что за подарком надо было прийти на каникулах и забрать его домой", — рассказала мама ребенка.
Позже классный руководитель призналась, что подарок съели учителя, и пообещала, что деньги школьнице обязательно вернут.
Такой ответ не устроил мать девочки. По ее словам, ребенок знал и надеялся, что после новогодних каникул получит свой подарок.
Впрочем, как сообщает портал Ura.ru, конфликт удалось быстро урегулировать. В тот же день директор школы и классный руководитель, узнав о жалобе мамы школьницы, пришли к ней домой с новым подарком и поздравили ребенка.
Комментарии
свиньи
Зачем вообще нужны эти подарки? Собрать с родителей деньги, чтобы купить подарки детям. И типа школа поздравила... Это родители поздравили, а не школа. А не проще пойти и купить ребенку на эти же деньги именно тех конфет, которые конкретный ребенок любит?
не проще. детям нравится очень , даже если им уже по 10-13 лет
и нам тогда нравилось мы ездили сами в Дворец спорта, помню на автобусе №3 всем классом одни, весело
капец, новость дня, что даже на Алтае про это написать надо! ну попили чай, что раздувать до таких размеров! И мама тоже - неадекват, ну поговорила с учительницей, учительница деньги вернула, сама пошла и купила НУЖНЫХ конфет
что раздувать до таких размеров! одна из училок отписалась
не проще. детям нравится очень , даже если им уже по 10-13 лет
и нам тогда нравилось мы ездили сами в Дворец спорта, помню на автобусе №3 всем классом одни, весело
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Моему ребенку не нравится, он к конфетам прохладно относится, ест только определенные виды конфет, а не тот пластилин, что обычно в эти коробочки кладут.
Во Дворец спорта мне в детстве тоже нравилось ездить, на общественном транспорте, весело. По Дворцу до представления успевали побегать, повеселиться. Тогда свобода была у детей. Сейчас же ездят под конвоем, шаг влево, шаг вправо - ругаются. Во Дворце толкотня, духота, не то, что побегать, пройти сложно. Стоят все, как на вокзале. Сопровождала класс пару лет назад, от духоты другой сопровождающей плохо стало, звали врачей, откачивали.
Моему ребенку не нравится, он к конфетам прохладно относится
никто насильно не заставляет скидываться на подарок в школе! я про это , у нас полкласса не скидываются все норм
12.01.2018 09:16
- гость -
свиньи
На эту зарплату остались только такие, другие ушли в бизнес. Этих туда не берут, они новое поколение воспитывают
12.01.2018 10:39
- гость -
Попили чай... ОНИ ЧУЖОЕ ВЗЯЛИ! Стоит оно 300 руб или 300 млн, но это ЧУЖОЕ! И НУЖНОЕ и НЕНУЖНОЕ прости те тоже не вам решать!
Зарплата на ставку 15 тысяч, может им жрать нечего? А полторы ставки не все потянут. Ну остались такие, а кто поумней, нашел себе место. Или чисто на репетиторстве, готовят к ЕГЭ. Спасибо, что хоть ЕГЭ сделали, на подготовке к которому можно заработать
Ага, только на уроках они вообще перестали учить.
Зарплата на ставку 15 тысяч, может им жрать нечего?
.
ну блин нажравшись ворованными конфетами теперь сыты будут до сл.НГ
пусть теперь отрыгиваются все время
12.01.2018 14:17
- гость -
Ага, только на уроках они вообще перестали учить
Ну так выгоните их, найдите других на эту зарплату
Совсем охренели что ли?Съесть подарок школьницы!!!Все им мало.
Мало им, а уборщица с зарплатой 7 тыс. что делать должна - брать чужое? Нет, уборщицы благороднее некоторых "учителей".