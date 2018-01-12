Президент России Владимир Путин назвал нормальным участие в выборах президента страны большого числа претендентов, передает ТАСС.

Соответствующее мнение Путин озвучил в ходе встречи с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств при ответе на вопрос о своей оценке наличия на предстоящих выборах множества других желающих занять высший государственный пост.

"Мне кажется, что это нормально и хорошо… (Предвыборный период — прим. ред.) Хорошо тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, это освежает дискуссию, обостряет ее", — сказал Путин.

Он также добавил, что "главное, чтобы все было в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм".