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Жириновский устроил дебош в прямом эфире: "Будем вас уничтожать"

, ИА "Амител"
Назвал оппонента "подлецом", "негодяем", "скотиной такой" и не только

Фото: кадр из видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", посвященной ситуации на Украине, обрушил поток оскорблений в адрес украинского политолога Вадима Трюхана.

В частности, Жириновский назвал его "подлецом", "негодяем", "скотиной такой", "подонком", "украинским недоумком", "недоноском", "обычным фашистом". Также пообещал "уничтожить".

"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!" — заявил Жириновский.

Далее Жириновский потребовал от Трюхана "пойти вон отсюда, выйти отсюда".

Таким образом лидер ЛДПР отреагировал на слова украинского оппонента, назвавшего его высказывания цирком и попросившего перестать угрожать.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.01.2018 10:33
гость

"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!" — заявил Жириновский.

Наверное неправильно так себя вести на телевидении, для этого есть кулуары, но по сути все верно сказано. Нацики должны ответить за каждого. Русофобам гореть в аду

0  0
12.01.2018 10:34
- гость -

дешевый пиар

0  0
12.01.2018 10:37
гость

Жириновский назвал его "обычным фашистом".

А что не так? Дискриминация по языковому национальному признаку, в чем тут необычность украинских нациков?

0  0
12.01.2018 10:42
- гость -

Невежливо конечно. Но Жириновский часто говорит то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух на публику.

0  0
12.01.2018 10:48
- гость -

Во всех ток-шоу на ТВ специально раздуваются истерики и скандалы. Это стратегия и тактика информационной, психологической войны. Участники, ведущие и режиссеры этих ток-шоу все прекрасно понимают, чем они занимаются. Это психологический терроризм.

0  0
12.01.2018 11:01
- гость -

Жирик, конечно, клоун, и в эфире вести себя так нельзя. Однако противно смотреть 60 минут, которые превратились в прокуроские наезды на Россию со стороны трюхано-корейб и иже с ними, и вялое блеяние в оправдание четы Скабеевых. Кто-то должен иногда и ставить русофобов на место.

0  0
12.01.2018 11:03
Гость

10:48
Так не смотрите ТВ, и тогда давление и пищеварение всегда будет в норме.

0  0
12.01.2018 11:09
- гость -

Ничего особенного обычный рассиянский псих, любо дорого когда психуют от правды.

0  0
12.01.2018 11:14
Гость

Рекламы на ТВ нет и значит денег нет. Денег нет - значит не на что создавать и покупать высококачественный контент. Вот и запустили кучу так называемых ток-шоу с орущими и брызгающими слюной "экспертами" и политиками.Смотрят этот цирк с конями любители скандалов и сплетен.

0  0
12.01.2018 11:16
Геноцид Эклеров

и это кандидат в президенты?
Жирику надо лечить нервы.
или перестать ходить на ТВ.
но этого не будет: он шоу-мен, и его будут звать.
впрочем, как и этих хохло-экспертов, которых вызывают в наш телевизор поглумиться. они и рады: им платят гонорары - по 300-500 косарей в месяц. они за деньги и от плевков готовы утираться, и даже по морде выхватить.
такое нынче ТВ

0  0
12.01.2018 11:18
Гость

ЛДПР вечный спойлер на выборах любого уровня. За это им иногда перепадают печеньки и должности.

0  0
12.01.2018 11:23
Вася Пупкин

Для 11:01

Неужели Вы и вправду думаете, что эти ток-шоу оказывают какое-либо влияние на ситуацию на Украине?

0  0
12.01.2018 11:28
Гость

Это ещё Жириновский себя вёл прилично, "по молодости" в 90х он в Госдуме женщин-депутатов таскал за волосы и плевался...

0  0
12.01.2018 12:14
- гость -

"Какая отвратительная рожа" (ц) Престарелый паяц. "Лидер партии".

0  0
12.01.2018 12:17
- гость -

жирик местная чичолина без каких либо убеждений

0  0
12.01.2018 12:43
Элвис

Задумайтесь, чего больше от этого полроманса для РФ - пользы или вреда? Предвыборный пиар. Пусть глупые истерики дома устраивает, если это чиновник ТАКОГО ранга, + кандидат в президенты. Теперь можно говорить, что в власть в РФ тупа, быдлА и агрессивна...

0  0
12.01.2018 12:43
гость

12.01.2018 12:17
- гость -

Как раз в отличии от партий власти убеждения у него постоянные, "американцы подонки", это не меняется уже 30 лет

0  0
12.01.2018 12:43
- гость -

"перфоманса"

0  0
12.01.2018 12:47
гость

12.01.2018 12:43
Элвис

Жириновский не совсем власть, он имеет места в думе, но их не хватает, чтобы самостоятельно чего то решать. А вот если выбрать его в президенты, это будет власть

0  0
12.01.2018 12:49
гость

Жириновского нельзя в президенты, но послушать иногда приятно

0  0
12.01.2018 12:55
- гость -

балабольство это не убеждения. он просто играет роль.

0  0
12.01.2018 13:02
- гость -

обыкновенный шакал использующий власть для личного обогащения. ЛДПР это секта одного клоуна.

0  0
12.01.2018 13:09
Патриот!

Правильно сделал! только так, с этими псами!

0  0
12.01.2018 13:13
Элвис

Так он и "псам" подыграл! )))

0  0
12.01.2018 13:18
- гость -

Недавно "Нарко" посмотрел про борьбу с Эскобаром и наркокартелями в Колумбии. Там тысячи полицейских и гражданских погибли. Убивали министров, кандидатов а президенты потому что не могли купить. А сколько в России в девяностые полегло членов правительства?

0  0
12.01.2018 13:24
гость

12.01.2018 13:18
- гость -
А сколько в России в девяностые полегло членов правительства?

Почему только их? При смене власти новые чиновники начинают отбирать собственность у старых, они для этого и лезут во власть. Старые не отдают, начинают стрелять в новых, те в старых, фабрикуются новые уголовные дела, силовики, видя, что сейчас не до них начинают прессовать бизнес. Братки, видя что силовикам не до них, тоже начинают прессовать бизнес. Весело. Кто-то умрет, кто-то сядет, но кто-то и взлетит. Или пан или пропал. Романтика 90-х.

0  0
12.01.2018 13:58
- гость -

12.01.2018 13:18
- гость -
Однако, любопытные параллели - Колумбия и Россия.

0  0
12.01.2018 16:38
Гонец из Пензы

"А сколько в России в девяностые полегло членов правительства?"
======
а сколько с 2000 по 2018?

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12.01.2018 19:37
- гость -

ну и поганец ваш муд ратор

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