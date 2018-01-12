Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", посвященной ситуации на Украине, обрушил поток оскорблений в адрес украинского политолога Вадима Трюхана.
В частности, Жириновский назвал его "подлецом", "негодяем", "скотиной такой", "подонком", "украинским недоумком", "недоноском", "обычным фашистом". Также пообещал "уничтожить".
"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!" — заявил Жириновский.
Далее Жириновский потребовал от Трюхана "пойти вон отсюда, выйти отсюда".
Таким образом лидер ЛДПР отреагировал на слова украинского оппонента, назвавшего его высказывания цирком и попросившего перестать угрожать.
Комментарии
"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!" — заявил Жириновский.
Наверное неправильно так себя вести на телевидении, для этого есть кулуары, но по сути все верно сказано. Нацики должны ответить за каждого. Русофобам гореть в аду
дешевый пиар
Жириновский назвал его "обычным фашистом".
А что не так? Дискриминация по языковому национальному признаку, в чем тут необычность украинских нациков?
Невежливо конечно. Но Жириновский часто говорит то, о чем все думают, но не решаются сказать вслух на публику.
Во всех ток-шоу на ТВ специально раздуваются истерики и скандалы. Это стратегия и тактика информационной, психологической войны. Участники, ведущие и режиссеры этих ток-шоу все прекрасно понимают, чем они занимаются. Это психологический терроризм.
Жирик, конечно, клоун, и в эфире вести себя так нельзя. Однако противно смотреть 60 минут, которые превратились в прокуроские наезды на Россию со стороны трюхано-корейб и иже с ними, и вялое блеяние в оправдание четы Скабеевых. Кто-то должен иногда и ставить русофобов на место.
10:48
Так не смотрите ТВ, и тогда давление и пищеварение всегда будет в норме.
Ничего особенного обычный рассиянский псих, любо дорого когда психуют от правды.
Рекламы на ТВ нет и значит денег нет. Денег нет - значит не на что создавать и покупать высококачественный контент. Вот и запустили кучу так называемых ток-шоу с орущими и брызгающими слюной "экспертами" и политиками.Смотрят этот цирк с конями любители скандалов и сплетен.
и это кандидат в президенты?
Жирику надо лечить нервы.
или перестать ходить на ТВ.
но этого не будет: он шоу-мен, и его будут звать.
впрочем, как и этих хохло-экспертов, которых вызывают в наш телевизор поглумиться. они и рады: им платят гонорары - по 300-500 косарей в месяц. они за деньги и от плевков готовы утираться, и даже по морде выхватить.
такое нынче ТВ
ЛДПР вечный спойлер на выборах любого уровня. За это им иногда перепадают печеньки и должности.
Для 11:01
Неужели Вы и вправду думаете, что эти ток-шоу оказывают какое-либо влияние на ситуацию на Украине?
Это ещё Жириновский себя вёл прилично, "по молодости" в 90х он в Госдуме женщин-депутатов таскал за волосы и плевался...
"Какая отвратительная рожа" (ц) Престарелый паяц. "Лидер партии".
жирик местная чичолина без каких либо убеждений
Задумайтесь, чего больше от этого полроманса для РФ - пользы или вреда? Предвыборный пиар. Пусть глупые истерики дома устраивает, если это чиновник ТАКОГО ранга, + кандидат в президенты. Теперь можно говорить, что в власть в РФ тупа, быдлА и агрессивна...
12.01.2018 12:17
- гость -
Как раз в отличии от партий власти убеждения у него постоянные, "американцы подонки", это не меняется уже 30 лет
"перфоманса"
12.01.2018 12:43
Элвис
Жириновский не совсем власть, он имеет места в думе, но их не хватает, чтобы самостоятельно чего то решать. А вот если выбрать его в президенты, это будет власть
Жириновского нельзя в президенты, но послушать иногда приятно
балабольство это не убеждения. он просто играет роль.
обыкновенный шакал использующий власть для личного обогащения. ЛДПР это секта одного клоуна.
Правильно сделал! только так, с этими псами!
Так он и "псам" подыграл! )))
Недавно "Нарко" посмотрел про борьбу с Эскобаром и наркокартелями в Колумбии. Там тысячи полицейских и гражданских погибли. Убивали министров, кандидатов а президенты потому что не могли купить. А сколько в России в девяностые полегло членов правительства?
12.01.2018 13:18
- гость -
А сколько в России в девяностые полегло членов правительства?
Почему только их? При смене власти новые чиновники начинают отбирать собственность у старых, они для этого и лезут во власть. Старые не отдают, начинают стрелять в новых, те в старых, фабрикуются новые уголовные дела, силовики, видя, что сейчас не до них начинают прессовать бизнес. Братки, видя что силовикам не до них, тоже начинают прессовать бизнес. Весело. Кто-то умрет, кто-то сядет, но кто-то и взлетит. Или пан или пропал. Романтика 90-х.
12.01.2018 13:18
- гость -
Однако, любопытные параллели - Колумбия и Россия.
"А сколько в России в девяностые полегло членов правительства?"
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а сколько с 2000 по 2018?
ну и поганец ваш муд ратор