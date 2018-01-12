Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", посвященной ситуации на Украине, обрушил поток оскорблений в адрес украинского политолога Вадима Трюхана.

В частности, Жириновский назвал его "подлецом", "негодяем", "скотиной такой", "подонком", "украинским недоумком", "недоноском", "обычным фашистом". Также пообещал "уничтожить".

"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!" — заявил Жириновский.

Далее Жириновский потребовал от Трюхана "пойти вон отсюда, выйти отсюда".

Таким образом лидер ЛДПР отреагировал на слова украинского оппонента, назвавшего его высказывания цирком и попросившего перестать угрожать.