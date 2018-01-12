Фото: 78.fair.ru

Россия готова вернуть Украине военные корабли и авиатехнику, которая осталась в Крыму. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин, передает РИА "Новости".

Президент подчеркнул, что эта техника находится "в таком плачевном состоянии", добавив, что "это уже не наше дело". "Она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — цитирует агентство лидера РФ.

Путин уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые военные Украины могут забрать. Россия готова помочь доставить их в Одессу.

Кроме этого, отметил глава государства, есть и значительный боезапас, однако его, согласно данным российских военных экспертов, можно лишь утилизировать на месте. Путин добавил, что РФ готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре.

Также российский лидер рассказал о современном состоянии российско-украинских отношений. Он назвал ненормальным положение, когда между двумя близкими странами вместо конструктивного взаимодействия складывается ситуация, "которую мы наблюдаем сегодня". Путин надеется, что отношения будут нормализованы после решения вопроса о Донбассе.