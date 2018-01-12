Фото: stihi.ru

Семибалльные заторы образовались на дорогах столицы Алтайского края в пятницу, 12 января. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Советской Армии, где скорость движения авто не превышает 5 км/ч, а также на протяженных отрезках улицы Кутузова, Павловского тракта и проспекта Ленина.

Кроме этого, заторы образовались на пересечениях проспекта Строителей с улицей Челюскинцев и проспектом Красноармейским, на нескольких отрезках улицы Власихинской, на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, а также на улице Малахова в районе пересечения с улицей Советской Армии.

Автомобили в пробках двигаются со скоростью 5-10 км/ч. Добавим, что в районе Канатного проезда по-прежнему присутствует отметка "Перекрытие движения".