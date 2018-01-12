Фото: "Автоспас"
Водитель легковушки погиб в Новосибирске вечером 11 января в результате падения на его машину фрагмента кровли, который сорвал штормовой ветер. ЧП произошло на улице Фабричной возле Димитровского моста, движение на участке перекрыто, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
"Сейчас сотрудники ГИБДД в целях обеспечения безопасности перекрыли участок дороги, где часть кровли упала на проезжающий автомобиль Toyota Fielder", — цитирует агентство своего собеседника.
Портал "НДН.Инфо" уточняет, что кровля упала на двигавшуюся машину, которая после этого выехала на "встречку", врезалась по касательной в КамАЗ, проехала еще порядка 100 метров и врезалась в снежный вал. Подчеркивается, что крыша здания упала ровно на то место, где находился водитель. Пострадавший получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.
ТАСС добавляет, что из-за сильного порывистого ветра был временно отключен свет более чем в 400 домах в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска. Сейчас электроснабжение практически полностью восстановлено.
По словам очевидцев в соцсетях, ветер сорвал рекламные конструкции и вывески. В центре левобережной части Новосибирска на площади Карла Маркса из-за порывов сильно накренило новогоднюю елку.
Комментарии
Да уж, сходил за хлебушком . Соболезнования родным.
Это же надо было произойти ТАКОЙ случайности: упала крыша именно в этот миг, упала на ПРОЕЗЖАЮЩЕЕ авто именно в этот момент, и именно на водителя. Судьба какая незавидная
если весь город заставлен автомобилями, любое падение кровли будет на автомобиль, поэтому случайности нет
"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится".
Случайностей нет...