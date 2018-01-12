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Соединенные Штаты работают над санкциями против "российских олигархов" в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". Соответствующее заявление сделал на брифинге в Белом доме глава Минфина США Стивен Мнучин, пишет "Лента.ру".

"Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем", — заявил Мнучин в ответ на вопрос о перечне лиц, в отношении которых прорабатываются ограничения.

Издание со ссылкой на газету "Коммерсант" уточняет, что американская администрация намерена представить Конгрессу перечень высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России, которые приближены к высшему руководству страны. Его фигурантами могут стать свыше 50 человек, а с членами семей — до 300.

По данным издания, попадание в черный список еще не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого. При этом в Демпартии США боятся, что президент Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из "кремлевского доклада" ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения со своим коллегой Владимиром Путиным.