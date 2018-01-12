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Новости

СМИ: США анонсировали новые антироссийские санкции

, ИА "Амител"
В Штатах будет составлен черный список "российских олигархов"

Фото: chicagorazom.com

Соединенные Штаты работают над санкциями против "российских олигархов" в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". Соответствующее заявление сделал на брифинге в Белом доме глава Минфина США Стивен Мнучин, пишет "Лента.ру".

"Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем", — заявил Мнучин в ответ на вопрос о перечне лиц, в отношении которых прорабатываются ограничения.

Издание со ссылкой на газету "Коммерсант" уточняет, что американская администрация намерена представить Конгрессу перечень высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России, которые приближены к высшему руководству страны. Его фигурантами могут стать свыше 50 человек, а с членами семей — до 300.

По данным издания, попадание в черный список еще не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого. При этом в Демпартии США боятся, что президент Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из "кремлевского доклада" ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения со своим коллегой Владимиром Путиным.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

12.01.2018 09:34
месный

сфигали это антироссийские санкции то? Это санкции против неприкасаемых упырей, если разобраться с делами которых дак их место на нарах.

0  0
12.01.2018 09:46
гость

Это пророссийскии санкции .Правильно , пусть живут на родине и тут свои деньги вкладывают , поднимая родную экономику .

0  0
12.01.2018 09:51
Патриот из Барнаула

"Партнеры" видимо решили, что мы бросимся свергать Путина. А вот xрен им, мы в ответ еще теснее сплотимся вокруг нашего национального лидера.

0  0
12.01.2018 10:11
Пацифист

12.01.2018 09:51
Патриот из Барнаула Я бы сказал больше: грудью встанем на защиту дворцов володиных, неверовых, и прочих там шуваловых, отстоим свое право крепостное!

0  0
12.01.2018 10:15
- гость -

А отстреливать упырей будут?

0  0
12.01.2018 10:26
- гость -

месный
все верно, только упыри эти, в отместку за то, что их не пускают на Канары, сейчас запретят народу покупать что-нибудь заграничное и назовут это антисанкциями

0  0
12.01.2018 10:39
гость

в Россию приедут, предвыборный штаб Путина возглавлять lol

0  0
12.01.2018 10:45
гость

Хорошо, что у нас в стране на каком-нибудь ресурсе, например, на амике, любой может свободно обси.ать власть и ему ничего за это не будет. Не всегда так было, в старые времена некоторые могли бы уже сидеть. Надеюсь, старые времена не вернутся.

0  0
12.01.2018 10:48
гость

Мне всегда было интересно, что еще лет 5 назад Обама санкциями порвал экономику России. А они все санкции принимают. А зачем, если уже все порвано? Или Обама наврал, что порвал?

0  0
12.01.2018 10:56
месный

12.01.2018 10:26
- гость -

Ну да это так к сожалению. Только вот причём тут наш народ, или чотб сильно не радовался?

0  0
12.01.2018 11:01
- гость -


Пацифист
12.01.2018 09:51

в точку!!!

0  0
12.01.2018 11:01
-гость-

гость 10:48
а ты на квитанции жкх внимательно посмотри, к ценам в магазинах присмортись, для начала хотя бы...

0  0
12.01.2018 11:01
гость

Если я понял, те, кто попал в санкционные списки, не могут вывозить капитал за бугор? То есть теперь мы знаем, кому трудней вывозить капитал. А те, кто не попал в эти списки, легко могут выводить свои активы за бугор. То есть чем больше собственности у тех, кому ее трудней выводить из РФ, тем лучше для экономики РФ? А зачем американцы так делают, ведь они подсказывают нам, как выгодней нам распределить собственность, чтобы она не уплывала за бугор?

0  0
12.01.2018 11:05
- гость -

переживают за нас

0  0
12.01.2018 11:07
гость

12.01.2018 11:01
-гость-

Так я и написал вся экономика уже порвана при Обаме. Чего они сейчас то еще рвут? Или Обама 5 лет назад наврал, что вся наша экономика уже порвана? И нефть вдруг стала почти в 2 раза дороже, чем 2 года назад. Она уже до 30 баксов падала, а теперь опять под 70. Зачем они своими санкциями поднимают цену на нефть?

0  0
12.01.2018 11:12
Геноцид Эклеров

а нам то какое дело?
пускай хоть всех чиновников внесут, нам даже лучше)
пускай внутри страны сидят, и капиталы здесь же тратят)
надо и СтабФонд еще из Штатов забрать.

и ещё: я не понял почему местные пикейные жилеты типа анонимки в 10:26 начали сопли на кулак наматывать про новые ограничения для граждан?
вам сейчас что ограничили? вам выезжать запрещено? или пользоваться западными банками?
еду вам запретили? так полно этой еды в магазах. швейцарский сыр продается. хамон продается. фруктов полно. вам жаль польских яблок? а мне на них посрать. есть аргентинские или болгарские.

0  0
12.01.2018 11:15
-гость-

гость 11:07
товарищ, ну что вы! где ваша логика, Обама порвал экономику в клочья, а сейчас рвут экономистов lol не понимаете?

0  0
12.01.2018 11:19
-гость-

а гарант то оказался и вовсе не гарантом...

0  0
12.01.2018 11:47
- гость -

Неужели ревизию счетов, недвижимости и прочих активов российских "патриотов" проведут...

0  0
12.01.2018 11:49
- гость -

А мы ответим на это очередным переизбранием Путина.
Так Путина и так бы переизбрали?
Ну и они новые санкции и так бы ввели.
Так что же это такое получается?
А ничего не получается. Это стабильность. Когда все заранее предсказуемо и идет своим чередом.

0  0
12.01.2018 11:51
- гость -

Санкции эти никого не беспокоят в обществе за исключением так называемой элиты. И мы наблюдаем игру злого полицейского (США) и доброго (Германия, Франция). США вводят санкции, эуропейцы призывают их отменить.

0  0
12.01.2018 11:54
- гость -

Думаю, что санкции в итоге окажутся банальным изъятием награбленного в свою пользу.

0  0
12.01.2018 12:40
Кот.Без сапог.

Думаю, что санкции в итоге окажутся банальным изъятием награбленного в свою пользу.

+ 100500 Вы все плохие, но деньги мы ваши возьмём. А вы не приезжайте к нам больше. А деньги пусть у нас останутся.

0  0
12.01.2018 12:50
точный

переживаем весь народ за наших алигаторов, как же они теперь бедненькие... ну освободим их еще от налогов пусть успокоятся а нам еще цены на бензу поднимем ,жкх вкрутим, платоны увеличим .... благодать то какая

0  0
12.01.2018 12:51
гость

12.01.2018 11:47
- гость -

Они эту ревизию уже лет 10 проводят. И еще лет 100 проводить

0  0
12.01.2018 12:53
- гость -

Так и будет

0  0
12.01.2018 12:55
гость

Получается путинские ребята не могут вывести активы за рубеж, а навальновские могут.

0  0
12.01.2018 12:57
гость

12.01.2018 12:55
гость
Получается путинские ребята не могут вывести активы за рубеж, а навальновские могут.

Поэтому Путин и сказал, что когда американцы впряглись за Навального, они "прокололись".

0  0
12.01.2018 13:01
ололо

санкций должно быть больше! их и будет больше, и они (санкции)
будут улучшать нашу экономику!
а всё почему?
да патамушта ТРАМПНАШ!

0  0
12.01.2018 13:10
гость

12.01.2018 13:01
ололо

Да это еще Обама подсказал нам, кто не может вывести все бабки за бугор, а кто может

0  0
12.01.2018 13:23
ололо

Обама ващще наш, ему операцию прикрытия через Трампа и сделали,
чобы все на Трампа думали, а Снежок ("Снежок" его псевдоним кстати,
ещё на первом курсе школы КГБ Обаме дали, чобы ну ващще про него
никто ничего не узнал) типа не при делах,
мно го хо до во чка...

0  0
12.01.2018 13:31
гость

12.01.2018 13:23
ололо

Тогда надо Обамовскую Хилари опять выбирать. Но под нее тоже уже копают

0  0
12.01.2018 13:37
ололо

патамушта Хиллари - это самый из самых НАШ!
ну ничего, если уж совсем прижмёт, в Ростове места всем хватит

0  0
12.01.2018 13:59
- гость -

Позитиффф....

0  0
12.01.2018 14:03
гость

Мы знаем тех, кому трудно вывести бабки за рубеж. И тех, кому легко. За кого мы?

0  0
12.01.2018 14:14
- гость -

Хорошо, что мне за рубеж нечего выводить. Или плохо? Может попробовать работать ёщё более больше и более лучше? Депутаты же получают почему-то по полмиллиона, более лучше работают ,наверное.

0  0
12.01.2018 14:15
- гость -

12.01.2018 09:51
Патриот из Барнаула
"Партнеры" видимо решили, что мы бросимся свергать Путина. А вот xрен им, мы в ответ еще теснее сплотимся вокруг нашего национального лидера.
---
Только не затопчите его в давке. Он еще пригодится.

0  0
12.01.2018 14:29
Массаж мозга

"Получается путинские ребята не могут вывести активы за рубеж, а навальновские могут."
------
Чем владеют путинское окружение и чем навальновская "школота"?

0  0
12.01.2018 15:10
гость

12.01.2018 14:29
Массаж мозга
Чем владеют путинское окружение и чем навальновская "школота"?

Так поэтому навальновцы и хотят во власть, чтобы владеть тем, чем сейчас владеет путинское окружение. С той разницей, что навальновцы смогут этот вывести за рубеж, а путинцы не могут

0  0
12.01.2018 15:14
- гость -

12.01.2018 15:10
гость
Так поэтому навальновцы и хотят во власть, чтобы владеть тем, чем сейчас владеет путинское окружение.
---
По себе судите?

0  0
12.01.2018 15:16
-гость-

да, на этот раз судя по всему прихватят за яйки как следует, и зачем Роттенберг с женой разводился, все равно не поможет.

0  0
12.01.2018 15:17
гость

12.01.2018 15:14
- гость -
По себе судите?

Жизнь знаю. А вы думаете во власть лезут, чтобы вам хорошо сделать? Ну-ну...

0  0
12.01.2018 15:17
гость

Во власть идут, чтобы в первую очередь сделать хорошо себе

0  0
12.01.2018 15:18
гость

12.01.2018 15:16
-гость-

Они уже 4 года за яйки хватают, ухватить никак не могут. И еще лет 40 хватать будут

0  0
12.01.2018 15:20
- гость -

12.01.2018 15:18
гость

Интересно наблюдать за первобытной холопской любовью к барину.

0  0
12.01.2018 15:22
- гость -

12.01.2018 15:17
гость
Жизнь знаю. А вы думаете во власть лезут, чтобы вам хорошо сделать? Ну-ну...
---
Обама за 8 лет озолотился?

0  0
12.01.2018 15:24
гость

12.01.2018 15:22
- гость -
Обама за 8 лет озолотился?

Думаете нет? Жена Клинтона даже уже попалась, как они с мужем свой фонд пополняли. А при ком у нас власть вам делала лучше? При Брежневе, Сталине? Может при Иване Грозном?

0  0
12.01.2018 15:26
-гость-

гость 15:18
в 1979 году США ввели санкции против СССР за ввод войск в Афганистан, через 12 лет СССР не стало. Такие вот дела, а ты говоришь про 40 лет.

0  0
12.01.2018 15:27
гость

12.01.2018 15:26
-гость-
в 1979 году США ввели санкции против СССР за ввод войск в Афганистан, через 12 лет СССР не стало. Такие вот дела, а ты говоришь про 40 лет

Ну-ну, жди. Россию тысячу лет разваливают. Пупок не надорви

0  0
12.01.2018 15:28
гость

12.01.2018 15:26
-гость-

А Куба и через 60 лет санкций осталась. Куба круче СССР? Наверное у нее нефти больше?

0  0
12.01.2018 15:29
- гость -


12.01.2018 15:26
-гость-

Оказывается все дело в штатовских санкциях было.. Я то по старости лет считал, что все из за рвущихся к власти беловежских подписантов...

0  0
12.01.2018 15:31
- гость -


12.01.2018 15:28
гость

Хромает современное образование. Услышат про санкции и готовы булки раздвинуть.

0  0
12.01.2018 15:43
- гость -

12.01.2018 15:24
гость
Думаете нет?
---
Знаю что нет. Ипотеку до сих пор выплачивает, хоть и миллионер.

Жена Клинтона даже уже попалась, как они с мужем свой фонд пополняли.
---
Фонд Клинтонов - это благотворительная организация, а не личный карман Билла и Хиллари.

А при ком у нас власть вам делала лучше?
---
У вас - ни одна.

0  0
12.01.2018 15:56
-гость-

гость 15:27
1000 лет? Вавилон простоял 2500 лет, но это тоже не гарантировало его исчезновение...

0  0
12.01.2018 16:04
-гость-

гость 15:28
Куба не несла и не несет, такую угрозу цивилизации, как империя зла СССР, поэтому они перегнивают более медленно, но рано или поздно там тоже покажут на выход, как это произошло в Зимбабве сМугабе, который тоже просидел 40 лет на троне, историческое "очищение организма" от гноя неизбежно хоть в СССР, хоть в Зимбабве, разница только во времени, где то больше, где то меньше.

0  0
12.01.2018 16:06
- гость -

12.01.2018 15:31
- гость -
Услышат про санкции и готовы булки раздвинуть.

Согласен, вон друг путина мордашов чего отмочил

Владелец «Северстали» и самый богатый человек России Алексей Мордашов пытается исключить себя из будущего санкционного списка США, который будет составлен администрацией президента Дональда Трампа до февраля, сообщает в четверг, 21 декабря, Financial Times.
По данным газеты, Мордашов по этому поводу лично прилетел в США. Пресс-секретарь владельца «Северстали» отказался комментировать эту информацию. Источник, близкий к бизнесмену, заявил FT, что Мордашов не участвует в политике, и ни он, ни какие-либо его компании никогда не искали финансовой поддержки Российского государства и, следовательно, нет причин включать Мордашова в санкционный список.

0  0
12.01.2018 16:07
- гость -


12.01.2018 16:04
-гость-


Ты свою мугабу давно мыл? А то что-то чешешь часто.

0  0
12.01.2018 16:22
- гость -

Цель санкций - заставить крупных бизнесменов России менить гражданство с Российского на забугорное, а потом заставить их продать свой бизнес по дешевке

0  0
12.01.2018 16:26
- гость -

12.01.2018 16:22
- гость -

Трамп это ты?

0  0
12.01.2018 16:27
-гость-

-гость- 16:07
по существу есть что сказать? или ущербный?

0  0
12.01.2018 16:32
- гость -

16:07, не надо перекладывать свою немытую мугабу на других. это ваша мугаба. а гниды всегда вызывают зуд.

0  0
12.01.2018 16:46
- гость -

12.01.2018 15:27
гость
Ну-ну, жди. Россию тысячу лет разваливают. Пупок не надорви
---
1000 лет? Киевская Русь, да точно. Судя по тому, как вы сейчас с Киевом воюете (по крайней мере в комментариях), развал прошел успешно.

0  0
12.01.2018 18:58
- гость -

12.01.2018 15:10
гость
12.01.2018 14:29
Массаж мозга
Чем владеют путинское окружение и чем навальновская "школота"?

Так поэтому навальновцы и хотят во власть, чтобы владеть тем, чем сейчас владеет путинское окружение.

А Путин не того же хочет? Про Навального вы только гадать можете, будет воровать, не будет воровать. А путинская свора ворует, не нажрётся никогда и теперь ещё больше воровать будет и это 146%

0  0
12.01.2018 19:07
- гость -

гость 15:18
в 1979 году США ввели санкции против СССР за ввод войск в Афганистан, через 12 лет СССР не стало. Такие вот дела, а ты говоришь про 40 лет.
-БАБКА МОЯ РАССКАЗВЫАЛА БЫК КОРОВУ ПОКРЫЛ ,А ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ЯППЫ ПЕРЛ-ХАРБОР НАКРЫЛИ.
КОНСПИРОЛОГ ХРЕНОВ. ГДЕ ПРИЧИННО СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ДУРАЧОК.МЕТОДИЧКУ ПЕРЕВЕРНИ КВЕРХ НОГАМИ ДЕРЖИШ.

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