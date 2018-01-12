Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры ведут поиски 45-летней жительницы Барнаула Марии Ермаковой, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".
Отмечается, что местонахождение женщины неизвестно с 7 января текущего года.
Приметы пропавшей: рост 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые.
Была одета: серая вязаная шапка, серая мутоновая шуба, белое платье, белые сапоги. С собой имела черную сумочку.
Комментарии
на вид не 45, телосложение далеко не среднее, найдется
ПЬЕТ
белое платье, белые сапоги- СНЕГУРКА ЧТО ЛИ выйдет к 15 числу
Растаяла...
Среднее... я понимаю при встрече не надо ей говорить о весе, но она же пропала, это же может ввести кого-то в заблуждение, и поиск будет менее эффективен.
выглядит на 55
Желчью комментаторы изошли все. Злобы накопили, надо выплеснуть,да?
Нашли уже
Загудел кабак, загорелась ночь,
Зря не трать слова, нам уж не помочь.
Не сробей, юнец, наполняй стакан,
Если доживём - всё тебе отдам.
Не стесняйся, плут, обними меня,
Чтоб понять тебя, мне не надо дня.
Клоун сильно пьян, он разлил вино,
На душе тепло, впрочем, всё равно.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Сизый едкий дым правит на Руси,
В никуда меня отвезёт такси.
Утром, клоун мой, чай с тобой не пьём,
Нам ведь долго жить, после отдохнём.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Припев:
Городской шалман, жизнь пропащая,
Не ругайся, мама, я гулящая,
Мне досталась жизнь летящая,
Может быть, она настоящая.
Эх, мама...
я же говорила - 99% таких потеряшек в запое да на гулянках
Ладно вам язвить, женщина взрослая одинокая , может решила задержаться в каком гостеприимном месте, так что такого.
12.01.2018 15:56
- гость -
я же говорила...
вороны тоже каркают