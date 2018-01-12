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Экс-депутата Мамонтовского районного совета в Алтайском крае ждет суд по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения — по версии следствия, речь идет о сумме более 9 миллионов рублей.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, обвиняемый ранее председательствовал в Дорожно-строительном производственном механизированном кооперативе "Мамонтовский" и был народным избранником в районном совете депутатов.

Следователи установили, что, возглавляя кооператив, в апреле 2013 года обвиняемый решил похитить денежные средства предприятия.

"С этой целью он предложил ряду подчиненных ему работников заключить с одним из банков кредитные договоры, получить по ним денежные средства в размере 9 миллионов 500 тысяч рублей, которые в полном объеме передать ему лично в качестве займа кооперативу для пополнения оборотных средств и осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Работники, не осведомленные о преступных намерениях руководителя, согласились на его предложение и фактически вверили ему кредитные денежные средства", — уточняют в СКР.

В итоге, как добавляют в правоохранительном ведомстве, злоумышленник присвоил более 9 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Также отмечается, что бывший депутат перечислил под видом якобы оплаты поставки щебня на счет подысканной им организации денежные средства кооператива, из которых 4 миллиона рублей снял и получил в наличной форме в свое ведение для частичного погашения указанных кредитов Банка, а оставшиеся деньги растратил.

В результате ущерб, нанесенный предприятию, превысил 9,7 миллиона рублей. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого был наложен арест общей стоимостью более трех миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.