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Чрезвычайная ситуация природного характера объявлена в Астане из-за сильного ветра — госучреждениям и образовательным заведениям столицы Казахстана рекомендовано приостановить работу, а жителям и гостям города — не выходить на улицу без крайней необходимости, пишет РИА Новости.

Отмечается, что погода в Астане резко испортилась со среды, 10 января, на четверг, 11 января. Местные жители ночью получили сообщения о закрытии выездов из города в нескольких направлениях. Накануне утром горожан ждали шквальный ветер со снегом, длинные пробки и ограниченная видимость. Многим жителям города приходилось менять направление движения, если ветер не был попутным, поскольку идти против него было невозможно. Также сообщается, что в школах были отменены занятия.

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" был закрыт в целях безопасности до 17:00 четверга по местному времени. Также закрыли аэропорт города Кокшетау до 16:00, задержали ряд рейсов в аэропорту Павлодара.

Глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение автотранспортных средств. "Полностью закрыто движение автотранспортных средств из Астаны во всех направлениях всеми видами автотранспорта", — заявил он, добавив, что также закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кызылординской областях. На дорогах дежурят патрульные дорожной полиции и спасатели, работают дорожные службы.

Мэр Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook попросил жителей города быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев, а также порекомендовал без крайней необходимости не выходить на улицу. По его словам, из-за сильных порывов ветра могут упасть деревья, рекламные стенды и щиты, заборы, фонари, стройматериалы с крыш и стен зданий, оборваться линии электропередачи.

Также Исекешев добавил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом (администрацией) объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, в связи с чем руководителям госорганов, учреждений образования, объектов предпринимательства, строительства и других порекомендовали приостановить деятельность.

Пресс-секретарь Эльвира Жургенбаева рассказала, что из-за аномальных погодных условий происходят изменения в графике и маршрутах движения общественного транспорта. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Жители Астаны в соцсетях сообщают об обрушении облицовки с жилых домов и административных зданий, затрудненном движении на дорогах.

Канал "360" со ссылкой на "Интерфакс" отмечает, что сильные порывы ветра сорвали крышу Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина. Данную информацию подтвердили в комитете по ЧС МВД республики. Данных о площади повреждений пока нет.