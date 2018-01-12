Кого-то накроет выборами: ураган сорвал в Барнауле предвыборный баннер

Ураганный ветер, накрывший Барнаул ночью 12 января, практически оторвал баннер про мартовские выборы президента. Видео разместили подписчики сообщества "Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте".

"Барнаул накрыло штормом, берегите свои машины, которые припаркованы вблизи опасных конструкций! 22:20. На пр-те Комсомольском возле БЮИ сорвало баннер", — написал автор видео.

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Но более любопытны комментарии:

"Кого-то накроет выборами. И далеко не в марте)))"

"Похоже, природа против выборов"

"Правильный баннер-то сорвало. ПРАВИЛЬНЫЙ!"