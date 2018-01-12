Студент АлтГТУ был удостоен благодарности от Минобрнауки РФ

Студент Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Максим Казанцев организовал в официальных группах Минобрнауки РФ в социальных сетях информационно-познавательные акции, приуроченные ко Дню знаний и Дню учителя.

"Первым проектом была динамическая обложка, посвященная Дню знаний. Тогда каждый пользователь мог поздравить своих педагогов, одноклассников, друзей или родителей с праздником и получить персональную открытку ведомства. В акции приняло участие более 5000 человек, – рассказывает Максим Казанцев. – Следующий реализованный проект мы посвятили Дню учителя. Тогда школьники и студенты поздравляли своих преподавателей в сообществе министерства. Суммарно было поздравлено более 3000 педагогов со всей России. Это одна из самых крупномасштабных поздравительных акций, которая посвящена учителям. Помимо данных проектов была запущена акция к новому, 2018 году. В обложке сообщества каждый пользователь мог сказать "спасибо" за этот год своим друзьям и близким людям. В акции приняли участие более 500 человек".

За организованные социальные проекты студент АлтГТУ Максим Казанцев удостоен благодарности Минобрнауки РФ. Соответствующее письмо поступило в вуз.

"При участии Максима Казанцева найдено уникальное техническое решение в разработке автоматического сервиса ответов на вопросы пользователей социальной сети "Вконтакте" и создана динамическая обложка, с помощью которой посетители аккаунтов Минобрнауки России смогли оригинально поздравить любимых педагогов с праздниками", – говорится в письме.

Данные проекты реализованы компанией LiveCover, руководителем которой является студент АлтГТУ. Основное направление деятельности компании – разработка социально значимых уникальных IT-проектов в социальных сетях.

Помимо Министерства образования и науки РФ в числе партнеров организации – Министерство культуры РФ, организаторы Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, сборная России по хоккею, UFC, музыкальный лейбл Black Star, телеканалы СТС, "Пятница", Discovery.

Команда LiveCover насчитывает более 20 специалистов, в их числе – программисты, дизайнеры, менеджеры и руководители проектов.