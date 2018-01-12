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Глава Минобрнауки Ольга Васильева поручила проверить научные работы своих замов и глав департаментов ведомства на плагиат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

Агентство уточняет, что на данные меры было решено пойти после ситуации с замглавы Минобрнауки Григорием Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии. Источник отметил, что поручение министра выполнит департамент аттестации научных и научно-педагогических работников, однако не уточнил, когда такая проверка будет готова.

Если в работе будет найден плагиат, то "речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику", добавил собеседник агентства.

Накануне, 11 января, Трубников сообщил, что в администрацию президента поступила жалоба на качество его диссертационной работы, которую позднее переслали в Минобрнауки. Замминистра назвал содержащуюся в заявлении критику неконструктивной, а также добавил, что готов доказать оригинальность своей работы на любом уровне.

Трубников заявил, что претензии возникли из-за того, что над проектом "Нуклотрон-NICA" (ускорительный комплекс, создаваемый в РФ), на основе которого была написана его диссертация, работало одновременно около 300 ученых. Некоторые данные, на которые он опирался, были также использованы еще в двух других работах, которые защищались примерно в то же время. Научным руководителем авторов этих диссертаций был сам Трубников, который тогда возглавлял проект.

Гражданин, который написал в администрацию президента, представился членом сетевого сообщества "Диссернет", занимающегося общественной экспертизой научных работ. Однако "Диссернет" опубликовал официальное заявление о том, что не знает автора письма и не хочет связывать организацию с именем этого человека.