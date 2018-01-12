Фото: vk.com/barneos22

Алтайский край вечером 11 января и ночью 12 января пережил настоящий разгул стихии — чудовищный ветер и метель существенно осложнили жизнь многим жителям региона.

В данный момент в социальных сетях жители Барнаула и районов Алтайского края делятся впечатлениями от погодных капризов и выкладывают фото, на которых зафиксированы те или иные проявления урагана.

Также разгул стихии существенно осложнил ситуацию на дорогах края. Напомним, что вечером 11 января из-за шквалистого ветра и отсутствия видимости было ограничено движение для пассажироперевозящего и большегрузного транспорта на дороге регионального значения К-08 в Крутихинском, Панкрушихинском, Немецком, Хабарском районах и Славгороде.

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Также в границах Крутихинского района было ограничено движение на участке автомобильной дороги Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области.

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В данный момент дороги федерального и регионального значения в Алтайском крае открыты во всех направлениях для всех видов транспорта.

В Барнауле зафиксировано несколько случаев, связанных с падением различных конструкций из-за ветра.

В данный момент погодные условия в крае улучшились, однако местами порывы ветра еще очень ощутимы. В первой половине дня 12 января в крае еще действует штормовое предупреждение.



