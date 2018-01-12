Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль слетел с дороги в результате ДТП, случившегося на трассе Барнаул — Новосибирск 12 января.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Судя по имеющимся данным, ДТП произошло в Тальменском районе.

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация об этой аварии в Госавтоинспекцию не поступала.

Напомним, что накануне на трассе Барнаул — Новосибирск в Черепановском районе Новосибирской области произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Opa и Honda Stream, в результате которого погибли шесть человек.

За рулем одного автомобиля находился водитель из Алтайского края, за рулем второго — житель Республики Алтай.