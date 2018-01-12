Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль слетел с дороги в результате ДТП, случившегося на трассе Барнаул — Новосибирск 12 января.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Судя по имеющимся данным, ДТП произошло в Тальменском районе.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация об этой аварии в Госавтоинспекцию не поступала.
Напомним, что накануне на трассе Барнаул — Новосибирск в Черепановском районе Новосибирской области произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Opa и Honda Stream, в результате которого погибли шесть человек.
За рулем одного автомобиля находился водитель из Алтайского края, за рулем второго — житель Республики Алтай.
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