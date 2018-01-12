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Новости

Министр транспорта заявил о решении проблемы с плохими дорогами в России

, ИА "Амител"
Максим Соколов заявил, что миф о плохих дорогах в стране по итогам 2017 года "развеялся"

Фото: evo-rus.com

По итогам минувшего года уже около 80% федеральных трасс в России соответствуют нормативам, установленным правительством. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов, пишет РБК.

"Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. <...> Я думаю, точно никто не кинет камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся", — цитирует издание слова министра.

Отмечается, что федеральная дорожная сеть составляет свыше 50,1 тысячи километров, что на 494,8 километра больше, чем в 2016 году. Общая протяженность автодорог в стране превышает 1,5 миллиона километров (включая не только федеральные, но и региональные и краевые трассы).

Объем финансирования проектов Росавтодора из бюджета в минувшем году составил 535 миллиардов рублей. Согласно предварительным данным самого агентства, по итогам года дорожникам удалось довести до 77,5% долю федеральных трасс, которые соответствуют нормативам. За год было отремонтировано более 8,8 тысячи километров. Проведены работы по строительству надземных переходов, установке разделительных заграждений. Количество аварий на федеральных трассах сократилось на 2,1%.

В минувшем году продолжилась реконструкция крупных федеральных трасс М-4, М-5, а также строительство на основе государственно-частного партнерства платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД. Строился Крымский мост и автомобильные подходы к нему. Напомним, что автомобильное движение по мосту должно открыться в конце текущего года.

В конце прошлого года глава Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что все федеральные дороги страны будут приведены в нормативное состояние к концу этого года. А в начале декабря его заместитель Дмитрий Прончатов отмечал, что Росавтодор ожидает по итогам 2017 года около 25 миллиардов рублей поступлений в дорожный фонд от системы "Платон", которые будут направлены на дорожные проекты.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2018 11:34
- гость -

http://my-files.ru/Get/l8ijch/10.jpg/thumb600.jpg

0  0
12.01.2018 11:42
- гость -

Так. Задание сверху выполняется. Только положительные эмоции.

Про оружие уже ясно - оно самое лучшее.

Внешняя политика вне всяких сомнений - на высоте.

Заводы строятся, и у рабочих радости полные штаны, судя по визитам на производтсво главного пацана.

С дорогами проблема решена.

В образовании идут перемены. Сам главный высказал мнение о необходимости расширения обучения.

Строятся новые школы. О чем нам успешно рапортуют в предыдущих темах.

Успешно проектируется, да, именно проектируется, но зато как, проектируется новая база на Луне.

Полная и беззаговорочная победа над мировым терроризмом. Приходится выводить войска из разных точек планеты. Даже проблема в том, что некуда их потом размещать.

Импортозамещение шагает семимильными шагами. А для формы выпоняются предписания ВТО и закупаются жалкие килограммы израильской картошки.

Полностью решена жилищная проблема. Теперь люди по закону не будут иметь доступ к малогабаритным квартиркам, а только к стандартным. Пока не ясно, будет ли это 20 или 25 метров, но стандартные.

Дальний Восток теперь превратится в благоухающую теплицу. Благодаря японцам и китайцам. Но то, о чем мечтали большевики в 60х годах прошлого века наконец свершилось.

Цифровые технологии - залог будущего. Хотя ничего своего небыло придуманно, но внедрим, улучшим, догоним и перегоним.
Если на Западе это пресловутая Кремниевая Долина, то вся Россия будет долиной.

Все это будет. Но только через пару месяцев. Сразу после.

0  0
12.01.2018 12:14
- гость -

Т.Е. министр громко так сказал - 3,34% от общего числа дорог в стране УЖЕ нормальные, класс. :\

0  0
12.01.2018 12:37
- гость -

Состояние дорог можно улучшить просто изменив норматив!

0  0
12.01.2018 12:39
- гость -

В России нет дорог, есть направления. А министр похоже считает что федеральные трассы это только те дороги по которым они ездят, всего остального не существует. И вообще Набиуллина сказала что нам покачудился рост цен, а тут походу нам всем привиделись плохие дороги.

0  0
12.01.2018 12:51
- гость -

Так у нас и министры не воруют, А если воруют, то вам кажется.

0  0
12.01.2018 12:59
точный

Дороги у нас нормальные - не видел особо разбитых как в Омске. Выберем себе тогда еще будут лучше.

0  0
12.01.2018 13:07
- гость -

Точный- не выспался???

0  0
12.01.2018 13:22
Алексей

Позор правительству, если министр делает такие заявления. Пусть проедет на машине по региональным дорогам. Я думаю месяца три - четыре будет восстанавливать свою нервную систему, а его водитель автомобиль.

0  0
12.01.2018 13:37
- гость -

Какие основания не верить путинскомедведевскому министру?! Мы не видим современных дорог, а они есть!!!

0  0
12.01.2018 13:48
Пузырек

Ой, дур...к.

0  0
12.01.2018 13:58
- гость -

ему химочка все объяснил

0  0
12.01.2018 14:10
- гость -

по итогам года дорожникам удалось довести до 77,5% долю федеральных трасс

так многомного сделали,а Количество аварий на федеральных трассах сократилось всего на 2,1%. Что так то?

0  0
12.01.2018 14:23
- гость -

Вопрос, комментаторы здесь не умеют читать, или не умеют вникать в прочитанное, или больные на голову, или просто боты проплаченные?

Речь о федеральных дорогах, причем тут региональные. И где в крае плохие дороги Новосибирск-Бийск или Барнаул - Рубцовск? Расскажите, езжу регулярно по обеим и единственная проблема - ремонты, может узковата Р256, но на качества полотна грех жаловаться, вы из Германии через Бельгию в Париж съездите или Италию.

0  0
12.01.2018 14:24
- гость -

14:10
Так твои дети ездят)))

0  0
12.01.2018 15:07
- гость -

Вечно недовольный и ноющий контингент на амике

0  0
12.01.2018 15:09
- гость -


12.01.2018 15:07
- гость -


Назовите ресурс на котором вечно радостные и довольные всем идиоты?

0  0
12.01.2018 18:53
- гость -

12.01.2018 14:24
- гость -
14:10
Так твои дети ездят)))

Мои дети живут в Москве.

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