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По итогам минувшего года уже около 80% федеральных трасс в России соответствуют нормативам, установленным правительством. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов, пишет РБК.

"Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. <...> Я думаю, точно никто не кинет камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся", — цитирует издание слова министра.

Отмечается, что федеральная дорожная сеть составляет свыше 50,1 тысячи километров, что на 494,8 километра больше, чем в 2016 году. Общая протяженность автодорог в стране превышает 1,5 миллиона километров (включая не только федеральные, но и региональные и краевые трассы).

Объем финансирования проектов Росавтодора из бюджета в минувшем году составил 535 миллиардов рублей. Согласно предварительным данным самого агентства, по итогам года дорожникам удалось довести до 77,5% долю федеральных трасс, которые соответствуют нормативам. За год было отремонтировано более 8,8 тысячи километров. Проведены работы по строительству надземных переходов, установке разделительных заграждений. Количество аварий на федеральных трассах сократилось на 2,1%.

В минувшем году продолжилась реконструкция крупных федеральных трасс М-4, М-5, а также строительство на основе государственно-частного партнерства платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД. Строился Крымский мост и автомобильные подходы к нему. Напомним, что автомобильное движение по мосту должно открыться в конце текущего года.

В конце прошлого года глава Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что все федеральные дороги страны будут приведены в нормативное состояние к концу этого года. А в начале декабря его заместитель Дмитрий Прончатов отмечал, что Росавтодор ожидает по итогам 2017 года около 25 миллиардов рублей поступлений в дорожный фонд от системы "Платон", которые будут направлены на дорожные проекты.