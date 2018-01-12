В выходные дни, 13-14 января, в Алтайском крае похолодает, зато немного стихнет ветер. Об этом порталу Amic.ru рассказал ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра Эдуард Болгов.

В субботу и воскресенье в Алтайском крае ожидается умеренный ветер юго-западного направления, местами до 12-17 метров в секунду. Ветер примерно той же силы, что и днем в пятницу, 12 января. Но ураганного ветра, как было вечером 11 января и ночью 12 января, на выходных уже не повторится.

Температура по краю ночью в субботу составит -14... -19 градусов, при прояснении до -24. Днем в субботу столбик термометра будет на уровне -7...-12 градусов, по западу до -13... -18. В ночь на воскресенье ожидается -18...-23 градуса, в западных районах местами до -30. Днем до -15... -20.

В эти дни в большинстве районов края ожидается метель, на дорогах гололедица.

В Барнауле в субботнюю ночь будет -15.. -17, днем -10... -12. В воскресенье ночью -21... -23, днем -15... -17.

В начале недели будет неустойчивая погода со снегом, местами слабые метели, гололед. Дневная температура будет держаться на уровне -10.. -15 градусов, ночная опустится до -15... -20 градусов.