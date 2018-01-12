Фото: photosight.ru
Трамвайное полотно было повреждено в результате ДТП, случившегося ранним утром в пятницу, 12 января, в Барнауле в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова.
Как сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс", инцидент имел место в 05:30. "Водитель автомобиля, двигавшегося по улице Попова в сторону Докучаево, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль занесло на трамвайные пути. Результатом ДТП стало повреждение трамвайного полотна. Поэтому движение подвижного состава частично изменено до полного восстановления трамвайных путей", — констатируют в "Горэлектротрансе".
Движение трамвайных маршрутов №8 и №9 осуществляется в стандартном режиме. Маршрут №7 по направлению из центра города в связи с инцидентом перенаправили по измененному маршруту по улице Малахова.
Комментарии
Там стоит знак направление главная дорога в виде прямой.
Не тому знаку поверил.
Обычная история в этом месте. Многие не местные там на взлет уходят. Там надо или кольцо делать или нормальный перекресток.
Прокладку надо менять между рулем и сиденьем
нормальный там перекресток
12.01.2018 14:45
- гость -
нормальный там перекресток
Попробуйте вписаться в зигзаг при разрешённой скорости в 60 км/ч.
[
12.01.2018 17:25
- гость -
Легко.