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Трамвайное полотно было повреждено в результате ДТП, случившегося ранним утром в пятницу, 12 января, в Барнауле в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова.

Как сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс", инцидент имел место в 05:30. "Водитель автомобиля, двигавшегося по улице Попова в сторону Докучаево, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль занесло на трамвайные пути. Результатом ДТП стало повреждение трамвайного полотна. Поэтому движение подвижного состава частично изменено до полного восстановления трамвайных путей", — констатируют в "Горэлектротрансе".

Движение трамвайных маршрутов №8 и №9 осуществляется в стандартном режиме. Маршрут №7 по направлению из центра города в связи с инцидентом перенаправили по измененному маршруту по улице Малахова.