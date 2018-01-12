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72% школьников в России считают себя патриотами. Об этом пишет RT, ссылаясь на итоги опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Большинство учащихся считает, что патриотизм проявляется в любви к стране и гордости за нее (75%). Также, по мнению многих, это качество проявляется в знании истории, гимна (56%), в готовности защищать Родину (49%), в сохранении исторической памяти, участии в памятных мероприятиях (25%), в воспитании патриотизма в своих детях (23%), в нежелании уезжать из страны (19%), в поддержке российских спортсменов, деятелей культуры (18%), а также в проявлении активной гражданской позиции в конкретных делах (15,5%).

В ОНФ отмечают, что в выражении гражданской позиции учащиеся отдают предпочтение конкретным делам. 30% из них уже состоят в органах школьного самоуправления, 26% являются волонтерами, 17% респондентов участвовали в работе молодёжных парламентов и советов, 12% — в проектах общественных организаций. Самой непопулярной активностью оказались акции протеста — в них участвовали 9% учеников.

Также сообщается, что информацию о политической, экономической жизни России большинство детей берут из соцсетей и ТВ (по 60%).

Издание отмечает, что опрос проводился в ноябре 2017 года. В нем участвовало свыше 1300 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет из 81 российского региона.