Фото: gtrk-saratov.ru
72% школьников в России считают себя патриотами. Об этом пишет RT, ссылаясь на итоги опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Большинство учащихся считает, что патриотизм проявляется в любви к стране и гордости за нее (75%). Также, по мнению многих, это качество проявляется в знании истории, гимна (56%), в готовности защищать Родину (49%), в сохранении исторической памяти, участии в памятных мероприятиях (25%), в воспитании патриотизма в своих детях (23%), в нежелании уезжать из страны (19%), в поддержке российских спортсменов, деятелей культуры (18%), а также в проявлении активной гражданской позиции в конкретных делах (15,5%).
В ОНФ отмечают, что в выражении гражданской позиции учащиеся отдают предпочтение конкретным делам. 30% из них уже состоят в органах школьного самоуправления, 26% являются волонтерами, 17% респондентов участвовали в работе молодёжных парламентов и советов, 12% — в проектах общественных организаций. Самой непопулярной активностью оказались акции протеста — в них участвовали 9% учеников.
Также сообщается, что информацию о политической, экономической жизни России большинство детей берут из соцсетей и ТВ (по 60%).
Издание отмечает, что опрос проводился в ноябре 2017 года. В нем участвовало свыше 1300 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет из 81 российского региона.
Комментарии
Более 70% российских школьников имеют психические расстройства.
С таким заявлением выступил глава Института им. Сербского Зураб Кекелидзе. Специалист отметил, что 40% учеников начальных классов, например, страдают от школьной дезадаптации. Психиатр связал это с проблемами семейного воспитания. По его словам, аномалии в психическом развитии есть также у 60% дошкольников.
Поцреоты, блин
ха-ха, предложите этим патриотам гарантию 100% ПМЖ в ЕС или США мигом перестанут ими быть.
12.01.2018 12:57
- гость -
Ну всех нас взять под свое крыло они пока не могут, поэтому те, кого не взяли, не любят тех, которых взяли. Чтобы поменять власть им надо взять под свое крыло 51 % россиян. Или пока не могут, или есть не продаваемые?
12.01.2018 12:57
- гость -
ха-ха, предложите этим патриотам гарантию 100% ПМЖ в ЕС или США мигом перестанут ими быть.
У россиян тупой менталитет, половина ведь реально может отказаться продаваться. Типа, одна победа на всех, а мы за ценой не постоим...
"Об этом пишет RT, ссылаясь на итоги опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ)."
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... по заданию Министерства "правды"
Путин 100 % победит, но если к 2024 году не изменится соотношение зарплат судья/учитель или депутат/учитель, то избирателями станут те, кого мы сейчас учим. А как научат учителя, которые получают в 10 раз меньше депутата? Они научат любить этого депутата и знать, чей Крым. То есть, как власть им будет платить, так они и будут учить любить эту власть
Если хотите,чтобы наши дети жили в России и по настоящему любили Родину,голосуйте за Грудинина.Нынешний Гарант добьёт и детей,и стариков,да и весь народ.