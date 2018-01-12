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Полиция в Республике Алтай задержала находившегося в розыске жителя Алтайского края, который решил навестить знакомую в селе Майма.

Как сообщили в республиканском МВД, в правоохранительные органы от местных жителей поступила информация о том, что незнакомый мужчина стучит в дверь и окна их дома.

"На их просьбу покинуть территорию домовладения непрошеный гость ответил отказом. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции. В ходе разбирательства была установлена личность мужчины – им оказался 60-летний житель Алтайского края. При проверке по базам данных установлено, что он находится в розыске по подозрению в совершении преступления", — уточняют в ведомстве.

Также было установлено, что в прошлом году житель Алтайского края совершил угон машины, после чего было возбуждено уголовное дело. Мужчину определили под подписку о невыезде. Однако он нарушил свои обязательства, покинул Алтайский край и стал скрываться от полицейских.

С этого момента он проживал в Горно-Алтайске. В один из дней он решил навестить знакомую в Майме, но ошибся адресом. Сейчас его передали сотрудникам полиции Алтайского края.