Фото и видео: vk.com/typastana, youtube,nstagram.com/eto_astana_detka

Снежная буря, которая обрушилась на Казахстан 10 января, потихоньку утихает. Пользователи сети продолжают выкладывать фотографии и видео последствий непогоды.

Напомним, со среды на четверг в Казахстане резко испортилась погода. Были закрыты аэропорты крупных городов, а также отменены занятия в школах. Жителям Астаны было рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости.