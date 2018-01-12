Фото и видео: vk.com/typastana, youtube,nstagram.com/eto_astana_detka
Снежная буря, которая обрушилась на Казахстан 10 января, потихоньку утихает. Пользователи сети продолжают выкладывать фотографии и видео последствий непогоды.
Напомним, со среды на четверг в Казахстане резко испортилась погода. Были закрыты аэропорты крупных городов, а также отменены занятия в школах. Жителям Астаны было рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости.
Комментарии
Буран-Шайтан и Ураган-Бабай!
Вот тебе и арнага жазыламыз.Был как-то там при "хорошем" ветре.Что поделать:степной край )
в предпоследнем видео, звуковую дорожку нужно было накладывать не Корнелюка про город, которого нет, а держи меня, соломинка, держи