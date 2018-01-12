В январе 2018 года исполнилось 65 лет со времени открытия Барнаульского машиностроительного техникума по адресу: проспект Ленина, 145. Тогда, в 1953 году, на дневном и вечернем отделениях техникума обучалось всего 175 человек. Для сравнения, в 1999-м на дневном отделении училось уже 750 человек. Всего за годы существования было подготовлено более 6 тысяч специалистов.

С 2007 года появилось современное название — Алтайский государственный колледж. Заведение готовит техников-технологов и организаторов производства. Специальности: "технология машиностроения", "техническое обслуживание", "ремонт промышленного оборудования". В настоящее время директор колледжа — Любовь Гражданкина.В 2007 году КГБОУ СПО "Алтайский государственный колледж" вошло в число 100 лучших ссузов России с вручением золотой медали "Европейское качество". В организации работают 9 заслуженных учителей РФ, 47 почетных работников СПО РФ, 8 кандидатов наук.

В оперативном управлении колледжа находится 11 зданий, также заведение располагает двумя общежитиями на 416 мест, столовой, спортзалами, библиотекой и актовыми залами. Учебные мастерские занимают площадь 2488 кв. м.